2度無故擅離職役逾7天 法院判台南消防局替代役男拘役30天

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蔡姓替代役役男分發到台南市消防局第六救災救護大隊，今年他卻2度沒有請假，擅離職役，累計超過7天時間，消防局函送法辦；偵訊時，蔡承認犯行，台南地院認定蔡違反替代役實施條例，將他判處拘役30天，得易科罰金。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，蔡姓男子是台南市替代役役男，配置在台南市消防局第六救災救護大隊服役；蔡明知服勤期間不得無故擅離職役，竟分別在今年4月7日上午8時至隔日上午8時、同月21日上午8時至28日上午8時止，未依規定辦理請假手續，擅離職役。

消防局查出，蔡無故擅離職役累計已逾7天（達192小時），將他函送法辦，檢察官認定違反替代役實施條例第52條替代役役男無故擅離職役累計逾7日罪，聲請簡易判決處刑；台南地院認定犯行明確，將蔡判處拘役30天。

蔡姓替代役役男分發到台南市消防局第六救災救護大隊，今年他卻2度沒有請假，擅離職役，累計超過7天時間，消防局函送法辦。記者袁志豪／攝影
蔡姓替代役役男分發到台南市消防局第六救災救護大隊，今年他卻2度沒有請假，擅離職役，累計超過7天時間，消防局函送法辦。記者袁志豪／攝影

台南 離職 役男 替代役

相關新聞

不滿妹婿說他欠人工程款 男朝住家丟鞭炮、作勢砸車還打人…犯2罪判刑

郭姓男子不滿妹妹和妹婿，把他積欠廠商工程款的事情告訴媽媽，竟朝妹婿的住家丟點燃的鞭炮，還拿鐵槌作勢砸車，最後持鋁棒打傷妹...

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

一位長期照顧年邁董事長的看護，竟在對方癌末期間獲得高達4658萬元的贈與，讓老董的妻小氣得直跳腳，指控看護詐財並提告，經過一番纏訟，法院最終認定贈與有效，這筆鉅款仍回到看護手中。

虐嬰事證不足 高雄保母改依過失致重傷罪判1年2月

高雄王姓保母去年遭控虐嬰，被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴；經雄院審理，認為相關事證，不足證明王女有施虐等行為，依過失傷害...

2度無故擅離職役逾7天 法院判台南消防局替代役男拘役30天

蔡姓替代役役男分發到台南市消防局第六救災救護大隊，今年他卻2度沒有請假，擅離職役，累計超過7天時間，消防局函送法辦；偵訊...

桌遊店掩護讓玩家下注 橋頭地下百家樂賭場被抄了

高雄24歲孫姓女子以桌遊店當掩護經營職業賭場，孫女找來4名正妹當荷官，讓賭客下注百家樂，岡山分局獲報後，昨深夜直搗黃龍，...

嘉義醫療院所加入刑事鑑定意願低 原因出在：憂不理性報復

嘉義市今天舉辦醫法實務論壇，現場近150位醫事、律師及民眾參加，就醫療糾紛鑑定等相關議題座談。因醫師擔心不理性報復等，嘉...

