2度無故擅離職役逾7天 法院判台南消防局替代役男拘役30天
蔡姓替代役役男分發到台南市消防局第六救災救護大隊，今年他卻2度沒有請假，擅離職役，累計超過7天時間，消防局函送法辦；偵訊時，蔡承認犯行，台南地院認定蔡違反替代役實施條例，將他判處拘役30天，得易科罰金。可上訴。
判決書引用台南地檢署起訴書指出，蔡姓男子是台南市替代役役男，配置在台南市消防局第六救災救護大隊服役；蔡明知服勤期間不得無故擅離職役，竟分別在今年4月7日上午8時至隔日上午8時、同月21日上午8時至28日上午8時止，未依規定辦理請假手續，擅離職役。
消防局查出，蔡無故擅離職役累計已逾7天（達192小時），將他函送法辦，檢察官認定違反替代役實施條例第52條替代役役男無故擅離職役累計逾7日罪，聲請簡易判決處刑；台南地院認定犯行明確，將蔡判處拘役30天。
