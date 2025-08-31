聽新聞
桌遊店掩護讓玩家下注 橋頭地下百家樂賭場被抄了
高雄24歲孫姓女子以桌遊店當掩護經營職業賭場，孫女找來4名正妹當荷官，讓賭客下注百家樂，岡山分局獲報後，昨深夜直搗黃龍，當場逮到孫女、4名荷官及13名賭客、服務生，全案依賭博罪移送法辦。
警方表示，日前接獲檢舉，稱橋頭區仕隆路一間桌遊店涉嫌暗中經營職業賭場，鎖定內部資訊後，成立專案小組展開追查，經多日蒐證掌握確切事證，昨日晚間10時30分許持法院核發的搜索票前往現場執行查緝。
警方破門後，當場逮到24歲孫姓負責人，當時13名賭客分散各處，玩得正嗨正好遇到警方攻堅，當場被逮。
警方調查，該賭場以現金1比1比例兌換籌碼，讓賭客下注百家樂，現場查扣賭資10萬元、百家樂籌碼182萬6860元、點鈔機1台及其他相關證物；全案嫌犯均坦承有賭博行為，訊後依賭博罪將賭客、場主移送橋頭地檢署偵辦。
FB留言