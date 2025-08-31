桌遊店掩護讓玩家下注 橋頭地下百家樂賭場被抄了

一位長期照顧年邁董事長的看護，竟在對方癌末期間獲得高達4658萬元的贈與，讓老董的妻小氣得直跳腳，指控看護詐財並提告，經過一番纏訟，法院最終認定贈與有效，這筆鉅款仍回到看護手中。

2025-08-31 12:05