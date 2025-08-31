高雄保母家中摔倒拋飛5月大男嬰 傷到頭..治療1年仍腦癱

高雄王姓保母被控對5個月大男嬰施虐，造成男嬰頭部受重傷，診斷後有腦性麻痺、肢體癱瘓等重症，檢警偵辦時，王女一度被羈押，並依妨害幼童發育等罪起訴，法院審理時，法官依法醫鑑定報告，認為男嬰並未受虐，但王女確實造成男嬰受傷，依過失重傷害罪，判1年2月。可上訴。

王女去年3月4日起受託於白天代為照顧5月大男嬰，同年4月10日下午，王男嬰母親前往接送時，發現孩子意識模糊，出現癱軟無力狀況，緊急送醫急救後，才脫離險境。

當時醫院兒虐小組依據男嬰腦部傷勢，懷疑是遭外力猛烈搖晃所致，檢警懷疑王女對男嬰施虐，頭部復撞擊堅硬物品，才出現急性硬腦膜下出血合併顱骨骨折、視網膜瀰漫性出血等狀況，需接受漫長觀察及復建治療，複訊後聲押獲准。

檢方偵辦時，王女否認施虐，宣稱是摔倒才導致男嬰受傷，但檢察官不採信她說法，認為王女不滿男嬰哭鬧即施加暴力，惡性重大，依重傷害、妨害兒童發育等罪提起公訴，並建請法院從重量刑。

高雄地院審理時，王女還原當天情況，稱當時她抱著男嬰去洗屁股，採到濕抹布滑倒後，她怕壓到男嬰，側身想要保護他，結果又撞到螃蟹車，才把人摔出去，並沒有對男嬰施虐。

法官為此傳訊主治醫師及法醫師作證，主治醫師認為男嬰腦部症狀是外力造成，研判是撞到東西或被東西敲打，若為拋摔，應有其他傷勢，男嬰腦部受損狀況，屬於常見的兒虐腦傷。

不過，法官依據法醫研究所報告，認為受虐性腦傷雖常見硬腦膜下出血、視網膜出血等症狀，但也不能排除意外所造成可能，且檢方並未舉證王女有蓄意搖晃男嬰等行為，因此王女所說的摔倒成傷並非不可信。