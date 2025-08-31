法院前錄事在住處種大麻 懲戒法院判降2級改敘

快訊

中央社／ 台北31日電

花蓮高分院修姓前錄事於113年間在住處種植大麻植株，並持有大麻2包，被法院判決拘役40天、1年2月徒刑，均緩刑3年確定。懲戒法院判決修姓前錄事降2級改敘。可上訴。

法院判決指出，修姓前錄事於民國112年1月至113年4月間任職台灣高等法院花蓮分院，於113年1月間，在花蓮縣住處種植友人託其照顧的大麻植株1棵，並於同年2月間收到網友寄來的第二級毒品大麻2包。花蓮縣警方於113年3月13日到修姓前錄事住處搜索查獲。

修姓前錄事事發後辭職，他在檢方偵查時坦承不諱，經起訴後，花蓮地方法院依毒品危害防制條例持有第二級毒品罪判處拘役40日，得易科罰金，另依栽種大麻罪判處有期徒刑1年2月，均緩刑3年。修姓前錄事因未上訴而確定。台灣高等法院移送懲戒。

懲戒法院認為，修姓前錄事所為嚴重損害公務員形象及司法機關信譽，審酌其於刑事案件偵審中坦承違法行為，有反省悔悟的態度，以及任職期間的工作表現，判決修姓前錄事降2級改敘。全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

一位長期照顧年邁董事長的看護，竟在對方癌末期間獲得高達4658萬元的贈與，讓老董的妻小氣得直跳腳，指控看護詐財並提告，經過一番纏訟，法院最終認定贈與有效，這筆鉅款仍回到看護手中。

嘉義醫療院所加入刑事鑑定意願低 原因出在：憂不理性報復

嘉義市今天舉辦醫法實務論壇，現場近150位醫事、律師及民眾參加，就醫療糾紛鑑定等相關議題座談。因醫師擔心不理性報復等，嘉...

高雄保母家中摔倒拋飛5月大男嬰 傷到頭..治療1年仍腦癱

高雄王姓保母被控對5個月大男嬰施虐，造成男嬰頭部受重傷，診斷後有腦性麻痺、肢體癱瘓等重症，檢警偵辦時，王女一度被羈押，並...

她不滿2樓在家門口及公寓大門裝監視器 二度提告侵害隱私均敗訴

台南市廖姓女子住在3樓公寓，她不滿2樓黃姓女鄰居在自家門口裝設監視器，後來又在公寓大門裝設監視器，每日監視、拍攝大門及2...

曾對警比中指嗆「我弄死你」...台北律師昨在台中歌劇院又有糾紛

台北市顏姓律師在本月18日才在台中老虎城酒吧，與店家有消費糾紛，警方到場時，顏曾對警員比中指、嗆聲「我弄死你」，遭警方以...

摸機車座墊是性騷擾？律師提醒：「這些行為」通通踩線

近日，一名男子違反《跟蹤騷擾防治法》，其部分行為包括以手觸碰特定女子的機車座墊...

