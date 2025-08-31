她不滿2樓在家門口及公寓大門裝監視器 二度提告侵害隱私均敗訴

台南市廖姓女子住在3樓公寓，她不滿2樓黃姓女鄰居在自家門口裝設監視器，後來又在公寓大門裝設監視器，每日監視、拍攝大門及2樓通往3樓樓梯間住戶及訪客進出影像，提告主張黃女應拆除及賠償精神慰撫金；台南簡易庭判她敗訴，廖女上訴，台南地院再駁回上訴。

廖女提告主張，黃女去年1月在住家門口、6月在公寓門口裝設監視器後，每日出入及作息均被迫處於黃女掌握及監視攝影之下；公寓大門及2、3樓樓梯間，應屬公寓共用部分，並非黃女專有部分，已妨害廖女及其他住戶針對共有部分管理及使用權利。

廖女表示，公寓是持有鑰匙的住戶始得通行使用，與不特定人得任意出入公共場所有所區別，住戶對於公寓樓梯間有隱私合理期待；她對於出入狀況處於隨時遭黃女透過監視器監看情況，感到惶惶不安且精神倍感壓力而痛苦，侵害她人格權及隱私權甚鉅。

廖女請求，黃女應拆除監視器，未來非經全體住戶過半數同意，不得再裝設，另應賠償她5萬元精神慰撫金。

黃女指出，廖女2023年12月22日開始騷擾她，經常敲擊地板發出巨響聲，造成她身心俱疲；由於廖女騷擾狀況加劇，她為求生活平安，不得已於家門口安裝監視器，用以佐證廖女騷擾事實。又因她的信件經常不見，且信件及紙條有遭毀損跡象，她不堪其擾，才在公寓一樓裝設監視器。

台南簡易庭認為，監視器雖可拍攝公寓大門口及自2樓通往3樓畫面，然廖女並未提出任何證據證明黃女裝設監視器所拍攝內容，已侵害其人格及隱私；廖女以監視器拍攝範圍包含她通行之處為由，主張黃女侵害人格權及隱私權，尚難憑採，其請求均為無理由，今年3月判決應予駁回。

廖女不服提起上訴，以黃女未經區分所有權人會議決議，即裝設監視器攝錄全體住戶出入動線，已妨害全體住戶正常使用，且攝錄影像僅留存於黃女私人設備，顯非為公共利益，再次請求拆除及賠償精神慰撫金。