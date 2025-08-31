癌末老董贈逾4600萬給看護 子女提告竟敗訴…律師揭原因

一位長期照顧年邁董事長的看護，竟在對方癌末期間獲得高達4658萬元的贈與，讓老董的妻小氣得直跳腳，指控看護詐財並提告。示意圖／ingimage

一位長期照顧年邁董事長的看護，竟在對方癌末期間獲得高達4658萬元的贈與，讓老董的妻小氣得直跳腳，指控看護詐財並提告，經過一番纏訟，法院最終認定贈與有效，這筆鉅款仍回到看護手中。

律師蘇家宏近日在臉書分享這起案件，直言這是一個活生生的例子，凸顯「生前財產分配」若未事先規劃清楚，很可能演變成遺產風暴。他指出，法律並沒有強制父母必須將財產留給子女，只要長輩神智清楚、意願明確，即便將財產留給外人，法院也難以介入阻止。

蘇家宏提醒，許多長輩晚年最需要的是陪伴與溫暖，若子女平時缺席，反而是看護不離不棄，那麼「情感轉移」其實是很常見的事，他也直言：「真正的繼承保障，不完全是法律給的，而是源自於子女平日的孝心與行動！」

至於不少人關心的「能不能剝奪不孝子女的繼承權」，蘇家宏也給出具體做法：

一、若父母不希望子女繼承，可在生前將財產花費或贈與他人，如此名下財產歸零，子女自然無法主張「特留分」。 二、當子女有嚴重不孝行為，例如虐待、遺棄、長期不探望或公開侮辱父母，父母可透過遺囑剝奪其繼承權。

蘇家宏指出，本案中雖有「贈與約定書」，證明老董有意將財產交付給看護，但由於他未留下正式遺囑，才導致事後爭議不斷。蘇家宏也呼籲，若對財產分配早已有明確想法，應主動立遺囑、簽署贈與契約，並指定專業律師擔任遺囑執行人，才能保障自己與所愛之人免於後患。