曾對警比中指嗆「我弄死你」...台北律師昨在台中歌劇院又有糾紛

台北市顏姓律師在本月18日才在台中老虎城酒吧，與店家有消費糾紛，警方到場時，顏曾對警員比中指、嗆聲「我弄死你」，遭警方以妨害公務等罪送辦，昨天晚間，顏又與國家歌劇院工作人員起爭執，驚動警方到場，顏事後在網路平台發文，怒嗆「不告死台中違法警察，我不姓顏」，警方表示，昨晚獲報後，已勸離雙方，由劇團協助退票。

第六警分局表示，昨天晚間7時許獲報，國家歌劇院內有民眾糾紛，警員到場查處，發現是觀眾與劇場工作人員發生爭執，經協調由劇團協助辦理退票後，相關人員均各自離去，警方隨後也持續於館內及周邊加強巡邏，以確保現場秩序與觀眾安全，避免其他情事發生。

經查，該名涉案人就是近日傳出在台中老虎城酒吧、台北信義區咖啡店持續騷擾女客，衍生糾紛的46歲顏姓律師。

本月18日他在台中老虎城酒吧消費時，疑與店家有糾紛，被拒絕消費，警方到場處理時，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律師！」「我弄死你」、「你不用做警察了」，後又比中指遭警力壓制、噴辣椒水逮捕，依妨害公務等罪嫌送辦