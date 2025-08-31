聽新聞
0:00 / 0:00
曾對警比中指嗆「我弄死你」...台北律師昨在台中歌劇院又有糾紛
台北市顏姓律師在本月18日才在台中老虎城酒吧，與店家有消費糾紛，警方到場時，顏曾對警員比中指、嗆聲「我弄死你」，遭警方以妨害公務等罪送辦，昨天晚間，顏又與國家歌劇院工作人員起爭執，驚動警方到場，顏事後在網路平台發文，怒嗆「不告死台中違法警察，我不姓顏」，警方表示，昨晚獲報後，已勸離雙方，由劇團協助退票。
第六警分局表示，昨天晚間7時許獲報，國家歌劇院內有民眾糾紛，警員到場查處，發現是觀眾與劇場工作人員發生爭執，經協調由劇團協助辦理退票後，相關人員均各自離去，警方隨後也持續於館內及周邊加強巡邏，以確保現場秩序與觀眾安全，避免其他情事發生。
經查，該名涉案人就是近日傳出在台中老虎城酒吧、台北信義區咖啡店持續騷擾女客，衍生糾紛的46歲顏姓律師。
本月18日他在台中老虎城酒吧消費時，疑與店家有糾紛，被拒絕消費，警方到場處理時，顏情緒激動，不斷咆哮還揚言「我是律師！」「我弄死你」、「你不用做警察了」，後又比中指遭警力壓制、噴辣椒水逮捕，依妨害公務等罪嫌送辦
顏姓律師在昨晚案發後，陸續在網路平台Threads發文，「我不告死台中這些違法警察我不姓顏」、「我又不是現行犯，6個帶槍警察可以圍著逮捕我哦」、「還是你們是綠友友劇團的私人保全、念念書吧」、「被害人主張違法警察立即停職」、「檢方聲押」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言