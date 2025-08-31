摸機車座墊是性騷擾？律師提醒：「這些行為」通通踩線

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導

一名男子因部分行為，包括以手觸碰特定女子的機車座墊，經認定與性或性別有關。示意圖／聯合報系資料照片
近日，一名男子違反《跟蹤騷擾防治法》，其部分行為包括以手觸碰特定女子的機車座墊，經認定與性或性別有關，判決結果顛覆了不少人的認知。

律師王至德在臉書粉專發文指出，A先生似乎因心生愛慕，而多次守候在受害人甲女的工作地點門口，甚至多次尾隨對方，嚇得甲女報警求助。警察以違反跟蹤騷擾防治法為由，向A先生開出告誡書。

但王至德警告，並不是拿到告誡書後，停止騷擾就沒事了，告誡前的騷擾行為仍可以處罰。他指出，A先生被告誡前，除跟蹤甲女外，還多次使用手機拍攝對方的機車，甚至故意停車在女方的機車旁，並用手撫摸機車的座墊。法院對此特別說明：「機車座墊為甲女臀部接觸機車之位置，被告無故反覆、持續數次將A車停放在D車旁，刻意伸手前後觸摸D車座墊之行為，顯係與『性或性別有關』之行為」。

王至德表示，依法院見解，觸碰機車座墊亦可能構成性騷擾。有人或許會認為此類行為應適用《跟蹤騷擾防治法》而非《性騷擾防治法》，但性騷擾同樣是由「不受歡迎」與「與性或性別有關」的行為構成，因此若摸座墊被認定與性或性別有關，便有可能成立性騷擾。

王至德還在文末補充，不當凝視也會構成性騷擾，不論是男性女性、看同性還是異性，只要持續色瞇瞇的盯著別人看，就可能構成性騷擾。

律師 性別 警察 性騷擾 跟蹤騷擾

