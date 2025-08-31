快訊

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

美洲盃／領先20分慘遭巴西大逆轉 美國隊四強飲恨冠軍夢碎

中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與姪2人全喪命

影／員警網巡發現詐團假意與「操盤老師」面交錢 當場逮到車手

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大雅警分局日前執行網路巡邏，發現以「公益社團、高股息投資」等字眼引誘大眾加入投資LINE群之假投資廣告，員警表示有投資興趣並假意與「操盤老師」相約面交投資款50萬元，詐騙集團指派一名車手取款，當場被逮，檢察官認為這名車手對社會的危害深遠，向法院具體求刑8月以上。

大雅警分局今年6月18日逮捕30歲陳姓男子，經調查，陳嫌在臉書上發現日領1萬元工作，經線上面試後便加入LINE工作群組，並依詐騙集團指示先至超商列印工作證及投資款收據及購買印泥、筆、文件夾，再至指定地點向投資人收款。

陳嫌遭逮後隨即遭法院裁定羈押，台中地檢署檢察官以陳嫌破壞公眾對金融市場和投資機會的信任，對社會的危害深遠，依詐欺、洗錢、組織犯罪及偽造文書等罪嫌，向法院求處有期徒刑8月以上之刑。

大雅警分局表示，民眾在網路上求職時要小心查證，現有許多徵才訊息，諸如徵「家庭代工」、「代匯抽傭」、「理財專員」等，多是詐騙集團藉以騙取求職者的金融帳戶，或遙控求職者前往領取詐欺贓款，讓求職者成為詐騙集團洗錢的「替死鬼」，求職者一旦遭逮，縱辯稱對詐欺一事不知情，仍多半會遭法院判決有罪。

台中大雅警分局員警網巡發現詐團，上網假意與「操盤老師」要面交錢，當場逮到車手。圖／警方提供
台中大雅警分局員警網巡發現詐團，上網假意與「操盤老師」要面交錢，當場逮到車手。圖／警方提供

求職 詐騙集團

延伸閱讀

男5天取款13次被逮還謊稱求職被詐淪為車手 遭判刑兩年

僅需付運費？聲稱免費送「鬼滅之刃特典海報」 男被詐騙狂噴20萬元

曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

女大生當詐團車手…提出繼續就學規畫要求緩刑免入獄 法院判決曝

相關新聞

母多筆遺產不分他 提遺囑無效敗訴

新竹彭家因母親遺產分配對簿公堂。長子、孫女不滿母親生前立下代筆遺囑，將全部遺產指定由其餘四名子女繼承，主張母親晚年失智、...

男忙工作老爸通知也不理 不參加教召的代價出爐

家住桃園平鎮的袁姓男子，由於忙於工作，連老爸1個月前已預先通知要按規定到觀音國中參加教召也不理會，桃園地院審結，依妨害兵...

男5天取款13次被逮還謊稱求職被詐淪為車手 遭判刑兩年

薛姓男子加入詐欺（騙）集團，5日內取款13次，今年4月間在彰化縣取款165萬元，到田中鎮要搭高鐵北上時被員警逮捕。彰化地...

高雄市議員涉貪遭境管 「議會作保」讓他下個月能出訪國外

高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費千萬元，6月底遭判刑2年、褫奪公權3年並給予5年緩刑，目前檢方已上訴、案件進入二審階段，但...

長子不孝母多筆遺產不分他 他怒告手足主張遺囑無效輸了

新竹彭家因母親遺產分配對簿公堂。長子彭男與孫女彭女不滿彭母生前立下代筆遺囑，將全部遺產指定由其餘4名子女繼承，主張彭母晚...

房市熱絡苗栗縣建案大增 營建施工噪音檢舉上半年占比高達四成二

苗栗縣近年來房市熱絡，建案如雨後春筍，但施工噪音也大增，苗栗縣環保局統計今年1至7月營建工程施工造成的噪音公害陳情案共1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。