男忙工作老爸通知也不理 不參加教召的代價出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住桃園平鎮的袁姓男子，由於忙於工作，連老爸1個月前已預先通知要按規定到觀音國中參加教召也不理會，桃園地院審結，依妨害兵役罪的意圖避免教育召集，而應受召集，無故逾應召期限二日，判刑3月，得易科罰金。緩刑2年，支付公庫5萬元，可上訴。

起訴指出，36歲袁男是名後備軍人，2022年間是111年度精誠甲字第231205號（召集令號0057號）的應召員，接到教召令後，必須在同年10月29日到桃園市觀音國中參加教育召集。

根據教召令回執聯顯示，這份教召令在同年9月19日由郵差送到平鎮區的戶籍地，社區王姓警衛上午9時餘幫忙代收，當天下午4時餘，袁男父親到警衛室領回教召令後，袁父3天後以訊息通知他。但袁男因為工作上的安排，選擇不去參加教召，超過2天都沒報到。

由於袁男先後於檢方偵查時認罪、院方進行準備程序時也坦承，法院裁定改以簡易判決處刑。

法院審酌，袁男身為後備軍人，明知接到教育召集令後，應依指定時間地點報到，卻無故遲到2天未參加訓練，影響國防訓練與後備兵力管理，行為不當，應予責備。不過，袁男事後坦承犯行，考量他的智識程度、生活狀況、過往表現及悔意等因素，依情節輕重判處適當刑罰。

桃園袁姓男子忙於工作，連老爸通知他得去教召也不理，桃園地院審結，依妨害兵役判刑3月，得易科罰金。緩刑2年，支付公庫5萬元，可上訴。圖／聯合報系資料照片
桃園袁姓男子忙於工作，連老爸通知他得去教召也不理，桃園地院審結，依妨害兵役判刑3月，得易科罰金。緩刑2年，支付公庫5萬元，可上訴。圖／聯合報系資料照片

教召 軍人 桃園地院

延伸閱讀

5分鐘內連撞兩機車波及一轎車釀3傷 肇逃男被判應執徒刑9月

森林科轉任輔導教師 黃儀婷登教育家典範人物

桃園捷運連3年加薪 今再與工會簽團協新增福利

「接令後立即由訓轉戰」 陸首次披露共軍登陸演練畫面

相關新聞

男忙工作老爸通知也不理 不參加教召的代價出爐

家住桃園平鎮的袁姓男子，由於忙於工作，連老爸1個月前已預先通知要按規定到觀音國中參加教召也不理會，桃園地院審結，依妨害兵...

男5天取款13次被逮還謊稱求職被詐淪為車手 遭判刑兩年

薛姓男子加入詐欺（騙）集團，5日內取款13次，今年4月間在彰化縣取款165萬元，到田中鎮要搭高鐵北上時被員警逮捕。彰化地...

高雄市議員涉貪遭境管 「議會作保」讓他下個月能出訪國外

高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費千萬元，6月底遭判刑2年、褫奪公權3年並給予5年緩刑，目前檢方已上訴、案件進入二審階段，但...

長子不孝母多筆遺產不分他 他怒告手足主張遺囑無效輸了

新竹彭家因母親遺產分配對簿公堂。長子彭男與孫女彭女不滿彭母生前立下代筆遺囑，將全部遺產指定由其餘4名子女繼承，主張彭母晚...

房市熱絡苗栗縣建案大增 營建施工噪音檢舉上半年占比高達四成二

苗栗縣近年來房市熱絡，建案如雨後春筍，但施工噪音也大增，苗栗縣環保局統計今年1至7月營建工程施工造成的噪音公害陳情案共1...

前夫求歡不成威嚇揮拳硬上得逞 前妻怒告檢起訴

新北市吳姓男子去年初在住處先邀前妻飲酒，見前妻酒醉昏睡，大半夜求歡不成，言語威嚇還揮拳相向硬上得逞，妻子怒告檢依強制性交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。