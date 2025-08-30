男忙工作老爸通知也不理 不參加教召的代價出爐
家住桃園平鎮的袁姓男子，由於忙於工作，連老爸1個月前已預先通知要按規定到觀音國中參加教召也不理會，桃園地院審結，依妨害兵役罪的意圖避免教育召集，而應受召集，無故逾應召期限二日，判刑3月，得易科罰金。緩刑2年，支付公庫5萬元，可上訴。
起訴指出，36歲袁男是名後備軍人，2022年間是111年度精誠甲字第231205號（召集令號0057號）的應召員，接到教召令後，必須在同年10月29日到桃園市觀音國中參加教育召集。
根據教召令回執聯顯示，這份教召令在同年9月19日由郵差送到平鎮區的戶籍地，社區王姓警衛上午9時餘幫忙代收，當天下午4時餘，袁男父親到警衛室領回教召令後，袁父3天後以訊息通知他。但袁男因為工作上的安排，選擇不去參加教召，超過2天都沒報到。
由於袁男先後於檢方偵查時認罪、院方進行準備程序時也坦承，法院裁定改以簡易判決處刑。
法院審酌，袁男身為後備軍人，明知接到教育召集令後，應依指定時間地點報到，卻無故遲到2天未參加訓練，影響國防訓練與後備兵力管理，行為不當，應予責備。不過，袁男事後坦承犯行，考量他的智識程度、生活狀況、過往表現及悔意等因素，依情節輕重判處適當刑罰。
