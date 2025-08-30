快訊

高雄市議員涉貪遭境管 「議會作保」讓他下個月能出訪國外

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費千萬元，6月底遭判刑2年、褫奪公權3年並給予5年緩刑，目前檢方已上訴、案件進入二審階段，但高雄市議會近日以出國考察為由，向檢方發函要求暫時解除黃紹庭境管，高雄地院裁定黃可以於9月，在副議長曾俊傑具保下，繳納50萬元保證金後可以出訪

高雄地院合議庭裁定，雖黃紹庭目前為限制出境、出海，但他可以在曾俊傑看管下隨議會出訪，但同時需要簽具保證書並繳納50萬元保證金，且暫時解除境管期間，他若被法院傳喚，需立刻返台，否則將沒收保證金。

據了解，高雄市議會此行是要前往歐洲出訪10天進行荷比法城市外交考察，因此議會日前便發函檢方，提及出訪團希望能讓黃紹庭隨團出訪，不過檢方受文後，隨將函文送往高雄地院經合議庭討論，因此裁定他可以出訪。

黃紹庭因涉貪汙治罪條例，涉及金額達1455萬元，今年6月一審遭高雄地院判刑2年有期徒刑，高雄地院7月延長其限制出境、出海，雖他以無逃亡動機為由請求解除境管，但8月初一度遭駁回。

高雄地方法院。圖／本報系資料照
高雄地方法院。圖／本報系資料照

出訪 議員 貪汙 黃紹庭 高雄市

