長子不孝母多筆遺產不分他 他怒告手足主張遺囑無效輸了
新竹彭家因母親遺產分配對簿公堂。長子彭男與孫女彭女不滿彭母生前立下代筆遺囑，將全部遺產指定由其餘4名子女繼承，主張彭母晚年失智、意識不清，遺囑無效。不過新竹地院審理後認為，遺囑符合法定要件，判2人敗訴。
判決書指出，彭母於2019年8月17日過世，留有多筆土地、不動產及農會存款等。長子彭男與孫女彭女指控，母親不識字、僅會客家話，立遺囑時身患多種疾病、常意識不清，且代筆律師不懂客家話、見證人未全程在場，遺囑內容還有財產標示錯誤、未保留其特留分，應屬無效。
彭家4名兄弟姊妹則稱，遺囑是母親主動交代，由律師邀來通曉客家話的見證人翻譯，並逐項確認財產分配內容，彭母精神狀況穩定且表達清楚。
律師與見證人也出庭作證，證人稱彭母明確表示因長子不孝，不願將財產分給他，遺產由其餘子女繼承。律師也證實遺囑是在彭母口述、翻譯確認後製作完成，並依附表財產逐項宣讀、講解，彭母同意後簽蓋手印與印章，形式要件完備。
法官調查，彭母雖年邁多病，但並未受監護或輔助宣告，原告彭男和彭女也未能提出病歷或其他證據證明彭母喪失立遺囑能力。證人亦證稱其當天意識清楚，能清楚回答遺產分配方式，遺囑過程合於民法第1194條代筆遺囑之規定，至於部分財產標示與死亡時遺產不符，亦不影響遺囑整體效力，最終駁回2人之訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言