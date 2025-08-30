長子不孝母多筆遺產不分他 他怒告手足主張遺囑無效輸了

新竹彭家因母親遺產分配對簿公堂。長子彭男與孫女彭女不滿彭母生前立下代筆遺囑，將全部遺產指定由其餘4名子女繼承，主張彭母晚年失智、意識不清，遺囑無效。不過新竹地院審理後認為，遺囑符合法定要件，判2人敗訴。

判決書指出，彭母於2019年8月17日過世，留有多筆土地、不動產及農會存款等。長子彭男與孫女彭女指控，母親不識字、僅會客家話，立遺囑時身患多種疾病、常意識不清，且代筆律師不懂客家話、見證人未全程在場，遺囑內容還有財產標示錯誤、未保留其特留分，應屬無效。

彭家4名兄弟姊妹則稱，遺囑是母親主動交代，由律師邀來通曉客家話的見證人翻譯，並逐項確認財產分配內容，彭母精神狀況穩定且表達清楚。

律師與見證人也出庭作證，證人稱彭母明確表示因長子不孝，不願將財產分給他，遺產由其餘子女繼承。律師也證實遺囑是在彭母口述、翻譯確認後製作完成，並依附表財產逐項宣讀、講解，彭母同意後簽蓋手印與印章，形式要件完備。