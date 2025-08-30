房市熱絡苗栗縣建案大增 營建施工噪音檢舉上半年占比高達四成二

苗栗縣近年來房市熱絡，建案如雨後春筍，但施工噪音也大增，苗栗縣環保局統計今年1至7月營建工程施工造成的噪音公害陳情案共169件，占全縣噪音陳情件數四成二，竹南、頭份及苗栗3地是檢舉噪音的熱區。

環保局指出，近年來由於苗栗縣科技產業持續進駐，伴隨公共工程建設的蓬勃發展，也帶動縣內房市及建案熱絡發展，施工噪音陳情案件逐年升高，今年1至7月，縣內營建工程施工造成的噪音公害陳情案共169件，占全縣噪音陳情件數42％，檢舉地區竹南鎮61件、頭份市51件及苗栗市34件，共裁罰26件，罰鍰金額共56.4萬元。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，營建工程施工噪音來源主要在布樁、開挖、結構灌漿、拆除及房屋修繕等作業時發生，透過加強宣導管制及陳情查處輔導後，今年1至7月的施工噪音陳情案已比去年同期減少了16.3%，但施工產生的音量與頻率極不規則且複雜，對民眾生活環境安寧的品質，影響相當廣泛。

他呼籲，營建業者如果工程施工噪音經儀器量測不符規定，又未能配合在4天內限期改善，可罰1.8萬至18萬元罰鍰；此外，違反苗栗縣政府公告不得使用動力機械時段從事裝修及營建工程致妨礙安寧者，一經查獲將直接開罰3000元至3萬元罰鍰。

環保局空氣品質及噪音管制科表示，依縣府公告，在各類噪音管制區內，平日晚上8點至隔日早上8點、假日晚上6點至隔日上午10點及中午12點至下午2點，不得使用動力機械從事裝修及營建工程，以免妨礙安寧，違反規定將依「噪音管制法」直接裁罰3000元以上、3萬元以下罰鍰，並令其立即改善，未遵行者將連續按次加重處罰。