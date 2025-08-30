快訊

新竹湖口轎車自撞斷電線桿翻覆！人被壓車下「1死2傷」

最多減價40日圓！日本「すき家」11年來首度降價 36款餐點全面下修

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

聽新聞
0:00 / 0:00

中市府前官員否認外遇 傳下體照鹹濕話給小三...辯為避免性功能退化

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾任台中市府的卓姓官員和洪姓女子外遇，相約情人節開房間，還互稱寶貝、親愛的，經卓妻抓包對2人提告求償60萬元；卓、洪雖都否認，法院發現，卓曾大膽傳下體照給對方，還說「回想纏綿悱惻愛撫」、「弟弟要進進出出和妹妹情慾交流」，判2人應給付卓妻40萬元，可上訴。

卓妻控訴，和先生結婚20多年，2024年發現卓異常，多次詢問他是否外遇都否認，直到今年2月看到他手機和洪女對話，彼此互以「寶貝老婆」、「親愛的」相稱，還有談到親吻、抱抱及露骨性愛親暱內容，卓還多次傳裸照給洪表示想性交。

卓妻說，卓今年2月9日情人節還訂飯店要跟洪女共度，結束後還有回味當天性愛的對話，可見多次出遊、發生性行為，主張2人侵害配偶權求償60萬元。

卓抗辯稱，和洪女非情人，2人當天相約同遊，因自己左腳踝運動傷害不能長期走路，才會安排到汽車旅館休息，否認有性交，且和洪女關於性愛言論，是因自己為避免性功能退化，以此方式想像、刺激，並表述內心苦悶。

洪女則說，卓告知她自己已離婚，挨告後才知對方仍有婚姻，且和卓僅是聊得來的朋友，對話她只當作成人間玩笑不以為意。

台中地院查，卓多次傳下體照給洪，還說「回想我們一起纏綿悱惻的愛撫」、「礁溪第一次和寶貝老婆真正緊密結合」、「弟弟要進進進出出，在裡面和妹妹一起感覺彼此的情慾交流」，並有合照、同住汽旅照片，顯是親密戀人行為，不採信2人辯詞

法院指出，卓男前為公務人員現已退休，洪女為公務員，審酌雙方學歷財產、侵害程度等一切情狀，判卓、洪應給付卓妻40萬元。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

性愛 老婆 外遇

延伸閱讀

日群馬縣安中市長拜會黃偉哲 盼與台南深化觀光體育教育交流

孫安佐舊愛爆狄鶯氣炸失控！為小三持高爾夫球桿打孫鵬

大橘趁雨天出軌！被虎斑老婆狂吼「心虛不敢頂嘴」 網見小三大驚：超美

慟！62歲絕美玉女千百惠猝逝 小三成正宮情史曝

相關新聞

前夫求歡不成威嚇揮拳硬上得逞 前妻怒告檢起訴

新北市吳姓男子去年初在住處先邀前妻飲酒，見前妻酒醉昏睡，大半夜求歡不成，言語威嚇還揮拳相向硬上得逞，妻子怒告檢依強制性交...

中市府前官員否認外遇 傳下體照鹹濕話給小三...辯為避免性功能退化

曾任台中市府的卓姓官員和洪姓女子外遇，相約情人節開房間，還互稱寶貝、親愛的，經卓妻抓包對2人提告求償60萬元；卓、洪雖都...

太歲頭上動土！警所內持刀恐嚇男警大喊「搶劫」 醉男GG了

陳姓男子今年5月2日午後到桃園市蘆竹警分局南崁派出所，見姚姓男警獨自在值班台受理民眾報案，竟取出預藏水果刀朝員警揮舞並高...

中捷隨機砍傷2人 護專生判9年9月定讞

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年...

台北市副議長葉林傳涉貪 修法拿電玩執照檢求重刑

台北市議會副議長葉林傳被控利用職權向市府商業處施壓修法，在電子遊戲場自治條例中量身訂做「落日條款」，圖利自己的「欣欣電子...

偷排腐蝕廢液18年 裕民老闆夫妻判刑

桃園龜山的裕民化學公司違法將強鹼廢液排入塔寮坑溪長達18年，遭桃檢依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪起訴。桃園地院昨將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。