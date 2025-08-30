中市府前官員否認外遇 傳下體照鹹濕話給小三...辯為避免性功能退化

曾任台中市府的卓姓官員和洪姓女子外遇，相約情人節開房間，還互稱寶貝、親愛的，經卓妻抓包對2人提告求償60萬元；卓、洪雖都否認，法院發現，卓曾大膽傳下體照給對方，還說「回想纏綿悱惻愛撫」、「弟弟要進進出出和妹妹情慾交流」，判2人應給付卓妻40萬元，可上訴。

卓妻控訴，和先生結婚20多年，2024年發現卓異常，多次詢問他是否外遇都否認，直到今年2月看到他手機和洪女對話，彼此互以「寶貝老婆」、「親愛的」相稱，還有談到親吻、抱抱及露骨性愛親暱內容，卓還多次傳裸照給洪表示想性交。

卓妻說，卓今年2月9日情人節還訂飯店要跟洪女共度，結束後還有回味當天性愛的對話，可見多次出遊、發生性行為，主張2人侵害配偶權求償60萬元。

卓抗辯稱，和洪女非情人，2人當天相約同遊，因自己左腳踝運動傷害不能長期走路，才會安排到汽車旅館休息，否認有性交，且和洪女關於性愛言論，是因自己為避免性功能退化，以此方式想像、刺激，並表述內心苦悶。

洪女則說，卓告知她自己已離婚，挨告後才知對方仍有婚姻，且和卓僅是聊得來的朋友，對話她只當作成人間玩笑不以為意。

台中地院查，卓多次傳下體照給洪，還說「回想我們一起纏綿悱惻的愛撫」、「礁溪第一次和寶貝老婆真正緊密結合」、「弟弟要進進進出出，在裡面和妹妹一起感覺彼此的情慾交流」，並有合照、同住汽旅照片，顯是親密戀人行為，不採信2人辯詞