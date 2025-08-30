聽新聞
中捷隨機砍傷2人 護專生判9年9月定讞
高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年徒刑；台中高分院考量洪與2名被害人成立調解，改判9年9月徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。
洪自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全台民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年、去年5月21日在台中捷運砍人，「長髮哥」許瑞顯、呂姓少年被砍傷。檢方認為洪朝人的頭頸部要害揮砍，殺人故意甚明，又企圖和乘客玉石俱焚，建請從重量刑。
上訴二審期間，洪在呂姓少年出庭時，不顧法警制止，當庭向呂下跪道歉，另拿出親筆書信，描述過去因遭霸凌「心態不成熟」，向法官懺悔「就算無法減刑，也希望法官理解」。
二審審酌，洪與呂姓少年以一定金額達成和解，撤銷一審7年10月量刑，改判7年6月，應執行刑減為9年9月。
