聽新聞
0:00 / 0:00

中捷隨機砍傷2人 護專生判9年9月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

洪姓護專生去年5月21日在台中捷運持刀隨機攻擊乘客，「長髮哥」（中）許瑞顯奮勇上前制止，兩人發生扭打。圖／截自黑色豪門企業
洪姓護專生去年5月21日在台中捷運持刀隨機攻擊乘客，「長髮哥」（中）許瑞顯奮勇上前制止，兩人發生扭打。圖／截自黑色豪門企業

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年徒刑；台中高分院考量洪與2名被害人成立調解，改判9年9月徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。

洪自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全台民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年、去年5月21日在台中捷運砍人，「長髮哥」許瑞顯、呂姓少年被砍傷。檢方認為洪朝人的頭頸部要害揮砍，殺人故意甚明，又企圖和乘客玉石俱焚，建請從重量刑。

上訴二審期間，洪在呂姓少年出庭時，不顧法警制止，當庭向呂下跪道歉，另拿出親筆書信，描述過去因遭霸凌「心態不成熟」，向法官懺悔「就算無法減刑，也希望法官理解」。

二審審酌，洪與呂姓少年以一定金額達成和解，撤銷一審7年10月量刑，改判7年6月，應執行刑減為9年9月。

延伸閱讀

勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

台中男闖宮廟連轟主委8槍 投案想減刑...法院不准一、二審都判9年

護專生中捷揮刀「讓全台看到我」 模仿鄭捷殺人未遂判9年9月定讞

放錨爪勾斷中華電信海纜 宏泰貨輪陸籍船長辯沒注意…二審仍判3年

相關新聞

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄...

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，中院去年10月開準備程序庭至今尚未進入審理...

勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字...

中捷隨機砍傷2人 護專生判9年9月定讞

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年...

偷排腐蝕廢液18年 裕民老闆夫妻判刑

桃園龜山的裕民化學公司違法將強鹼廢液排入塔寮坑溪長達18年，遭桃檢依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪起訴。桃園地院昨將...

太歲頭上動土！警所內持刀恐嚇男警大喊「搶劫」 醉男GG了

陳姓男子今年5月2日午後到桃園市蘆竹警分局南崁派出所，見姚姓男警獨自在值班台受理民眾報案，竟取出預藏水果刀朝員警揮舞並高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。