聽新聞
0:00 / 0:00

台北市副議長葉林傳涉貪 修法拿電玩執照檢求重刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市議會副議長葉林傳被依貪汙罪起訴。圖／聯合報系資料照片
台北市議會副議長葉林傳被依貪汙罪起訴。圖／聯合報系資料照片

台北市議會副議長葉林傳被控利用職權向市府商業處施壓修法，在電子遊戲場自治條例中量身訂做「落日條款」，圖利自己的「欣欣電子遊戲場」取得限制級證照，經營賭博電玩獲利逾314萬元，違反公職人員利益衝突迴避法，北檢昨依貪汙、賭博等罪起訴葉及欣欣電玩前職員共7人，建請法院對葉從重量刑。

另外，葉林傳辦公室主任張翰明被控在中山區經營酒店，推派小弟林奕宏行賄時任中山警分局員警劉維中，包庇小姐與客人在店內開「藥桌」施用毒品，至少收賄487萬元，此部分查無行收賄事證，張、劉獲不起訴。但劉維中受理一起豆漿店侵占道路環保案件時，將檢舉資訊洩給在該店上班的女兒，事先掌握取締訊息，被依洩密罪起訴。

起訴指出，葉林傳2003年指示林奕宏出面經營「欣欣遊樂場」（後變更登記為欣欣電子遊戲場），並擔任登記負責人。葉在遊戲場內放置改裝機板或可供賭博的機台，每日賭博電玩營收統一由店長持現金交付，或匯款至葉的兩個銀行帳戶。

葉林傳為經營賭博電玩牟利，2011年命林奕宏向北市政申請限制級營業級別證，市府認定該地址設立電子遊戲場業將對周圍環境安寧、治安及善良風俗造成負面衝擊，未准申請。葉林傳指示林奕宏向經濟部提起訴願，經濟部撤銷原處分，葉林傳再命林奕宏向北市府提行政訴訟，2014年敗訴確定。

起訴指出，2015年北市府商業處草擬「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例修正草案」，僅放寬在百貨公司申設普通級電子遊戲場的資本額。葉林傳利用議員職權在修正案初審時表示「有意見」，使修正案退回，並藉機責備產發局與商業處人員，施壓要求放寬提案。

收賄 葉林傳

延伸閱讀

警被控收賄487萬不起訴…色情集團媒介性交易撈2.6億 24人起訴

涉量身訂做賭博電玩條款被起訴 北市副議長葉林傳未回應

北市副議長葉林傳量身訂做賭博電玩條款 7人涉貪汙等罪起訴

北市副議長葉林傳涉圖利、賭博 北檢起訴求重刑

相關新聞

偷排腐蝕廢液18年 裕民老闆夫妻判刑

桃園龜山的裕民化學公司違法將強鹼廢液排入塔寮坑溪長達18年，遭桃檢依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪起訴。桃園地院昨將...

中捷隨機砍傷2人 護專生判9年9月定讞

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年...

台北市副議長葉林傳涉貪 修法拿電玩執照檢求重刑

台北市議會副議長葉林傳被控利用職權向市府商業處施壓修法，在電子遊戲場自治條例中量身訂做「落日條款」，圖利自己的「欣欣電子...

太歲頭上動土！警所內持刀恐嚇男警大喊「搶劫」 醉男GG了

陳姓男子今年5月2日午後到桃園市蘆竹警分局南崁派出所，見姚姓男警獨自在值班台受理民眾報案，竟取出預藏水果刀朝員警揮舞並高...

桃園裕民化學偷排強鹼廢液入塔寮坑溪18年 一審判決出爐

桃園龜山裕民化學公司長期違法將製程所產強鹼廢液排入塔寮坑溪，遭桃檢依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪起訴，桃園地院今宣...

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。