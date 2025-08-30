聽新聞
偷排腐蝕廢液18年 裕民老闆夫妻判刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

位於桃園龜山的裕民化學公司，將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境18年。圖／桃園地檢署提供
位於桃園龜山的裕民化學公司，將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境18年。圖／桃園地檢署提供

桃園龜山的裕民化學公司違法將強鹼廢液排入塔寮坑溪長達18年，遭桃檢依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪起訴。桃園地院昨將負責人吳惠閔與其夫張金徽各判刑1年6月、員工張豐良判1年2月，3人均獲緩刑，公司科罰380萬元，追徵犯罪所得1.4億餘元，可上訴。

判決主文指吳惠閔、張金徽依共同犯放流有害健康之物汙染水體罪，均判刑1年6月；吳惠閔又犯負責人不遵行主管機關要求停工命令，判6月得易科罰金，夫妻均獲緩刑5年、須服240小時勞務、上5次法治教育課。張豐良依同法判刑1年2月，緩刑4年須服240小時勞務、上5次法治教育課。

起訴指出，裕民化學自2005年起至2023年8月間，未經許可將製程廢液透過雨水溝排入大漢溪支流的塔寮坑溪，廢液pH值高於12.5，屬強鹼的腐蝕性廢水，長期破壞溪流及周邊環境，且未領有桃園市政府核發的廢水排放許可文件，也未提清理計畫書，直到調查局會同環保單位搜索，事件才曝光。

檢方另指裕民化學2023年遭查獲後，同年10月間被依水汙染防治法開罰238.6萬餘元並勒令停工，但負責人吳惠閔違反命令繼續生產，直到同年底再次被查獲；檢方認為，裕民化學數十年來藉由外部化成本，逃避合法處理廢水費用，獲利達1億4059萬餘元，嚴重破壞在地環境及居民生存品質，惡性重大。

法院審理時，吳惠閔、張金徽夫妻及張豐良均坦承犯行。

法官認為，3人明知廢液具強鹼性，為節省成本長期偷排，漠視環境保護重要性，對自然生態、民眾健康及物種永續造成嚴重危害；吳女在遭勒令停工後仍繼續作業，行徑不可取；審酌三人犯後均坦承犯行，給予緩刑處分，須履行公益勞務及法治教育。

