快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園裕民化學偷排強鹼廢液入塔寮坑溪18年 一審判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園龜山裕民化學公司長期違法將製程所產強鹼廢液排入塔寮坑溪，遭桃檢依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪起訴，桃園地院今宣判，將吳姓女負責人夫妻均判1年6月、張姓員工判1年2月徒刑，3人均獲緩刑，公司罰380萬元，追徵犯罪所得1.4億餘元。

判決主文指出，吳惠閔、張金徽依共同犯放流有害健康之物汙染水體罪，均判刑1年6月；吳惠閔又犯負責人不遵行主管機關依水汙染防治法所為停工命令罪判刑6月可易科，夫妻均獲緩刑5年須服240小時勞務並上5次法治教育。張豐良依同法判刑1年2月，緩刑4年須服240小時勞務上5次法治教育課程。

起訴指出，裕民化學公司自2005年起至2023年8月間，未經許可即將製程所產的強鹼廢液透過雨水溝排入大漢溪支流塔寮坑溪，廢液pH值高於12.5，屬有害事業廢棄物中的腐蝕性廢水，長期破壞溪流及周邊環境。且未領有桃園市政府核發的廢水排放許可文件，也未提清理計畫書，直到調查局會同環保單位搜索，事件才曝光。

檢方另指，裕民化學2023年間遭桃園市環保局查獲後，同年10月間依水汙染防治法開罰新台幣238萬6800元並勒令停工，但負責人吳女仍違令繼續生產，直到同年底再次被查獲；檢方認為，裕民化學數十年來藉由外部化成本，逃避合法處理廢水費用，獲利達1億4059萬餘元，嚴重破壞在地環境及居民生存品質，惡性重大。

法院審理時，負責人吳惠閔、張金徽夫妻及員工張豐良均坦承犯行，法院因此改以簡式審判程序。

法官認為，吳姓女負責人夫妻及員工張某3人明知偏矽酸鈉製程廢液具強鹼性，仍為節省成本長期偷排，漠視環境保護的重要性，對自然生態、民眾健康及物種永續造成嚴重危害，負面影響不容忽視；吳女更在遭勒令停工後仍繼續作業，行徑不可取。審酌3人犯後均坦承犯行，且考量其教育程度及家庭經濟狀況，給予緩刑處分，但須履行公益勞務及法治教育，警惕日後不再違法。

桃園龜山區裕民化學公司將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境，桃園市環保局人員在河川採樣。圖／桃園地檢署提供
桃園龜山區裕民化學公司將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境，桃園市環保局人員在河川採樣。圖／桃園地檢署提供
桃園龜山區裕民化學公司將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境，桃園地院將負責人吳惠閔、張金徽夫婦及員工張豐良判刑，均獲緩刑。圖／桃園地檢署提供
桃園龜山區裕民化學公司將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境，桃園地院將負責人吳惠閔、張金徽夫婦及員工張豐良判刑，均獲緩刑。圖／桃園地檢署提供
桃園龜山區裕民化學公司將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境，桃園市環保局人員在河川採樣，桃園地院將負責人吳惠閔、張金徽夫婦及員工張豐良判刑，均獲緩刑。圖／桃園地檢署提供
桃園龜山區裕民化學公司將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境，桃園市環保局人員在河川採樣，桃園地院將負責人吳惠閔、張金徽夫婦及員工張豐良判刑，均獲緩刑。圖／桃園地檢署提供
桃園龜山區裕民化學公司將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境，桃園市環保局人員在河川採樣，桃園地院將負責人吳惠閔、張金徽夫婦及員工張豐良判刑，均獲緩刑。圖／桃園地檢署提供
桃園龜山區裕民化學公司將強鹼廢水排入塔寮坑溪汙染環境，桃園市環保局人員在河川採樣，桃園地院將負責人吳惠閔、張金徽夫婦及員工張豐良判刑，均獲緩刑。圖／桃園地檢署提供

桃園

延伸閱讀

桃園男拒檢狂飆逃逸！警追逐10分鐘破窗拉人 3嫌落網查獲安非他命

斥資逾1.1億元的大溪幼兒園揭牌 今年桃園2歲專班將達200班

女大生當詐團車手…提出繼續就學規畫要求緩刑免入獄 法院判決曝

影／桃園騎自行車到鶯歌闖空門 新北警聯手桃園24小時逮人

相關新聞

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄...

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，中院去年10月開準備程序庭至今尚未進入審理...

勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字...

桃園裕民化學偷排強鹼廢液入塔寮坑溪18年 一審判決出爐

桃園龜山裕民化學公司長期違法將製程所產強鹼廢液排入塔寮坑溪，遭桃檢依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪起訴，桃園地院今宣...

揪人砸車卻搞錯釀3車主受害 彰化地院判4男徒期2月至8月

徐姓男子要教訓妻子的陳姓前男友，前年糾眾到彰化縣砸轎車，徐男與呂姓前女友有財務糾紛又糾眾砸機車，結果砸錯車，找到呂女的機...

曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

11年前曾涉及北市殺警案的石亞倫被控去年7月扮演幣商角色，協助詐騙集團向被害人收取現金，並轉入指定虛擬錢包，在嘉義市取款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。