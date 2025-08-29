快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄影檔案後，均無異議「消失的1小時13分鐘」則是彭振聲和2位律師單獨接見時間依法不得錄音、錄影。

民眾黨今開「恐怖司法 清洗筆錄」記者會宣布明天是柯文哲遭搜索滿周年，將在中正紀念堂捷運站5號出口起舉辦「走讀」活動，訴求「終結政治追殺，找回國家正義」威權時代的恐怖司法，竟在民主進步黨主政下的台灣繼續上演。

民眾黨記者會認為，剛榮升新北地檢署主任檢察官的林俊言假借「善意交談」之名，行偵訊洗筆錄、威逼被告之實，台北地方法院昨天勘驗光碟發現林俊言去年9月3日直衝台北看守所訊問彭振聲，內容卻未記載在筆錄中，而錄影錄音中斷1小時13分鐘後，彭振聲離奇認罪。

一、 有關京華城案被告彭振聲於113年9月3日在台北看守所訊問過程之爭執，業據被告柯文哲及其辯護人聲請法院勘驗錄音錄影檔案，且法院已於昨（28）日逐一勘驗完畢，本署檢察官也當庭就辯護人提出之質疑，具體說明回應，證明上開過程並無涉及強暴、脅迫、詐欺、利誘或其他不正方法，且全程均錄音、錄影，被告彭振聲之辯護人黃律師、李律師亦在場陪同，對於此一過程，均無異議，足證被告彭振聲的辯護依賴權已充分獲得保障，更無違法情事。某政黨所稱「清洗筆錄」云云，實屬不實誤導，應予澄清。

二、 至於某政黨所稱「消失的 1 小時 13 分鐘」乙節，本署檢察官已於昨日勘驗程序具體說明該時段係被告彭振聲與其兩位律師單獨接見的時間，依法不得錄音、錄影，以保障被告與律師充分自由溝通的權利，且被告彭振聲與其辯護人前已向法院陳明此部分並無異議。某政黨仍刻意渲染誤導，企圖混淆視聽，應予嚴正澄清。

三、 本署重申偵辦京華城案均秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」之客觀中立態度，也呼籲京華城案之相關程序與實體之爭執，法院均已排定調查證據之期日，外界應予尊重並應維護法院獨立判斷之純淨空間，切勿透過法庭外媒體放話帶風向，企圖影響輿論及法院心證形成，而斲傷司法公信力。

台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
台北市前副市長彭振聲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌（左四）宣布，號召群眾於8月30日「走讀」活動，提出司法改革訴求。記者陳正興／攝影
民眾黨主席黃國昌（左四）宣布，號召群眾於8月30日「走讀」活動，提出司法改革訴求。記者陳正興／攝影

民眾黨 彭振聲 柯文哲 檢察官 京華城案

延伸閱讀

影／民眾黨明將上街「走讀」 提出司法改革4大訴求

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

彭振聲問檢察官「你現在要我說什麼」 柯文哲律師：他怕不能交保

「被賣掉也不知道」是在暗示彭振聲咬柯文哲？檢回：是真擔心他被賣了

相關新聞

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄...

勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字...

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，中院去年10月開準備程序庭至今尚未進入審理...

警被控收賄487萬不起訴…色情集團媒介性交易撈2.6億 24人起訴

台北地檢署今依貪汙圖利、賭博起訴北市副議長葉林傳，曾任欣欣電子遊戲場登記負責人、投資酒店、色情集團的林奕宏坦承行賄松山分...

曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

11年前曾涉及北市殺警案的石亞倫被控去年7月扮演幣商角色，協助詐騙集團向被害人收取現金，並轉入指定虛擬錢包，在嘉義市取款...

揪人砸車卻搞錯釀3車主受害 彰化地院判4男徒期2月至8月

徐姓男子要教訓妻子的陳姓前男友，前年糾眾到彰化縣砸轎車，徐男與呂姓前女友有財務糾紛又糾眾砸機車，結果砸錯車，找到呂女的機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。