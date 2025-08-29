聽新聞
0:00 / 0:00
彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清
民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄影檔案後，均無異議「消失的1小時13分鐘」則是彭振聲和2位律師單獨接見時間依法不得錄音、錄影。
民眾黨今開「恐怖司法 清洗筆錄」記者會宣布明天是柯文哲遭搜索滿周年，將在中正紀念堂捷運站5號出口起舉辦「走讀」活動，訴求「終結政治追殺，找回國家正義」威權時代的恐怖司法，竟在民主進步黨主政下的台灣繼續上演。
民眾黨記者會認為，剛榮升新北地檢署主任檢察官的林俊言假借「善意交談」之名，行偵訊洗筆錄、威逼被告之實，台北地方法院昨天勘驗光碟發現林俊言去年9月3日直衝台北看守所訊問彭振聲，內容卻未記載在筆錄中，而錄影錄音中斷1小時13分鐘後，彭振聲離奇認罪。
一、 有關京華城案被告彭振聲於113年9月3日在台北看守所訊問過程之爭執，業據被告柯文哲及其辯護人聲請法院勘驗錄音錄影檔案，且法院已於昨（28）日逐一勘驗完畢，本署檢察官也當庭就辯護人提出之質疑，具體說明回應，證明上開過程並無涉及強暴、脅迫、詐欺、利誘或其他不正方法，且全程均錄音、錄影，被告彭振聲之辯護人黃律師、李律師亦在場陪同，對於此一過程，均無異議，足證被告彭振聲的辯護依賴權已充分獲得保障，更無違法情事。某政黨所稱「清洗筆錄」云云，實屬不實誤導，應予澄清。
二、 至於某政黨所稱「消失的 1 小時 13 分鐘」乙節，本署檢察官已於昨日勘驗程序具體說明該時段係被告彭振聲與其兩位律師單獨接見的時間，依法不得錄音、錄影，以保障被告與律師充分自由溝通的權利，且被告彭振聲與其辯護人前已向法院陳明此部分並無異議。某政黨仍刻意渲染誤導，企圖混淆視聽，應予嚴正澄清。
三、 本署重申偵辦京華城案均秉持「依據證據、查明事實、毋枉毋縱」之客觀中立態度，也呼籲京華城案之相關程序與實體之爭執，法院均已排定調查證據之期日，外界應予尊重並應維護法院獨立判斷之純淨空間，切勿透過法庭外媒體放話帶風向，企圖影響輿論及法院心證形成，而斲傷司法公信力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言