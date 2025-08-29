快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

失聯移工戒護過程趁隙脫逃 新北2警坦承過失獲緩起訴

中央社／ 新北29日電

新北警察林口分局明志派出所童姓、邱姓員警，查獲失聯移工，戒護過程中該移工趁隙脫逃，之後逮捕歸案。新北檢考量2名員警坦承犯行，近日依過失縱放人犯罪予緩起訴處分。

根據緩起訴書，童姓、邱姓員警於6月28日傍晚，在新北市泰山區查獲一名失聯移工，2名員警當晚一起解送該名移工。同日晚間9時40分許，童姓、邱姓員警在內政部移民署新北市專勤隊停車場，欲將該移工戒護前往專勤隊，當時疏於注意，讓該移工獨自行走，該移工在變換戒護隊形時趁隙脫逃。警方於6月30日下午1時35分許，再將該移工逮捕歸案。

對此，林口分局以訊息說明，立即成立專案小組查緝；員警涉疏縱人犯部分，依刑法過失縱放人犯罪函請新北地檢偵辦，也祭出行政處分，記過1次，並加強教育員警執勤技巧。

童姓、邱姓員警在偵查中坦承不諱，檢方表示，2人涉犯刑法過失縱放人犯罪，審酌2人坦承犯行，深表悔悟、犯後態度良好，並於歷經此事後有所警惕，認以緩起訴為適當，緩起訴期間均為1年，2人收受緩起訴處分命令通知書後3個月內，各須向公庫支付1萬5000元。移工涉脫逃罪嫌部分，檢方向法院聲請簡易判決處刑。

新北市警察局林口分局明志派出所童姓、邱姓員警，查獲失聯移工，戒護過程中該移工趁隙脫逃，之後逮捕歸案。示意圖／AI生成
新北市警察局林口分局明志派出所童姓、邱姓員警，查獲失聯移工，戒護過程中該移工趁隙脫逃，之後逮捕歸案。示意圖／AI生成

新北 林口 警察 失聯移工

延伸閱讀

不僅是實境節目，更是移工人生故事：「全家」攜手跨界夥伴打造《我們回家吧》印尼特集 化身社會倡議推手

影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

北市勞動局邀移工走讀大稻埕 建立深刻城市連結

「一樓一鳳」應召站藏身學區 中壢警逮外籍女與失聯移工

相關新聞

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄...

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，中院去年10月開準備程序庭至今尚未進入審理...

勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字...

揪人砸車卻搞錯釀3車主受害 彰化地院判4男徒期2月至8月

徐姓男子要教訓妻子的陳姓前男友，前年糾眾到彰化縣砸轎車，徐男與呂姓前女友有財務糾紛又糾眾砸機車，結果砸錯車，找到呂女的機...

曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

11年前曾涉及北市殺警案的石亞倫被控去年7月扮演幣商角色，協助詐騙集團向被害人收取現金，並轉入指定虛擬錢包，在嘉義市取款...

警被控收賄487萬不起訴…色情集團媒介性交易撈2.6億 24人起訴

台北地檢署今依貪汙圖利、賭博起訴北市副議長葉林傳，曾任欣欣電子遊戲場登記負責人、投資酒店、色情集團的林奕宏坦承行賄松山分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。