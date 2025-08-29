失聯移工戒護過程趁隙脫逃 新北2警坦承過失獲緩起訴

新北市警察局林口分局明志派出所童姓、邱姓員警，查獲失聯移工，戒護過程中該移工趁隙脫逃，之後逮捕歸案。新北檢考量2名員警坦承犯行，近日依過失縱放人犯罪予緩起訴處分。

根據緩起訴書，童姓、邱姓員警於6月28日傍晚，在新北市泰山區查獲一名失聯移工，2名員警當晚一起解送該名移工。同日晚間9時40分許，童姓、邱姓員警在內政部移民署新北市專勤隊停車場，欲將該移工戒護前往專勤隊，當時疏於注意，讓該移工獨自行走，該移工在變換戒護隊形時趁隙脫逃。警方於6月30日下午1時35分許，再將該移工逮捕歸案。

對此，林口分局以訊息說明，立即成立專案小組查緝；員警涉疏縱人犯部分，依刑法過失縱放人犯罪函請新北地檢偵辦，也祭出行政處分，記過1次，並加強教育員警執勤技巧。

童姓、邱姓員警在偵查中坦承不諱，檢方表示，2人涉犯刑法過失縱放人犯罪，審酌2人坦承犯行，深表悔悟、犯後態度良好，並於歷經此事後有所警惕，認以緩起訴為適當，緩起訴期間均為1年，2人收受緩起訴處分命令通知書後3個月內，各須向公庫支付1萬5000元。移工涉脫逃罪嫌部分，檢方向法院聲請簡易判決處刑。