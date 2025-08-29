揪人砸車卻搞錯釀3車主受害 彰化地院判4男徒期2月至8月

徐姓男子要教訓妻子的陳姓前男友，前年糾眾到彰化縣砸轎車，徐男與呂姓前女友有財務糾紛又糾眾砸機車，結果砸錯車，找到呂女的機車後再砸一次。彰化地方法院審結，依共同犯恐嚇危害安全罪、共同犯毀損他人物品罪，判處徐男應執行有期徒刑8月。可上訴。

根據彰化地檢署偵辦徐男糾眾砸車案，徐男找沈男、江男、賴男和劉姓少年合謀教訓陳男，徐男先從不知情的妻子處得知陳男轎車車牌號碼，約定民國112年11月間各自從桃園等縣市出發，到內壢服務區集合，途中還到五金行買球棒、鐵錘和噴漆罐，沈男把他們分乘的兩輛轎車車牌換掛撿來的車牌以躲避查緝。

徐男一行人到彰化縣溪湖鎮找到陳男住家，對準轎車猛砸和噴敘，賴男拿手機全程錄影。陳男聽見砸車聲響即對外喝叱，徐男等人離開，在中壢休息站換回原來車牌後返家，陳男見轎車被砸毀，心生恐懼。

徐男要教訓呂姓前女友，找沈男和另一名年籍姓名不詳男子到彰化縣溪湖鎮，同樣先換轎車車牌再到呂女住家附近，對1輛機車亂砸後離開，沈男發現砸錯車，第二天和徐男、不詳男子重回溪湖鎮找到呂女的機車，嚴重砸毀才離去。警方據報循線逮捕徐男等人。

徐、沈、江、賴在警詢及偵查中坦承砸陳男轎車的全部犯罪事實，同案劉姓少年也坦承犯行，至於砸呂女的機車，徐男否認犯罪事實，沈男認罪。

彰化地院審酌，徐男未思理性解決感情紛爭，糾眾先後砸車，4人所為分別造成3名被害人財物受損，並影響社會治安，實不宜輕縱；徐男與呂女成立調解，沈男與被害陳男成立調解，而4人都沒各賠償3名被害人的犯後態度，再調閱4人的法院前案紀錄表，兼衡一切生活情狀，各判決有期徒刑。

徐男、沈男都共同犯恐嚇危害安全罪、共同毀損他人物品罪，徐男應執行有期徒刑8月，沈男應執行有期徒刑4月。江男、賴男都共同犯恐嚇危害安全罪，江男處有期徒刑3月，賴男處有期徒刑2月，均得易科罰金。