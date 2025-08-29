獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，中院去年10月開準備程序庭至今尚未進入審理階段，因原承審法官調動，該案由今年甫分發64期新人法官林申棟中籤接手，林的父親是前大法官林俊益，未來接續審理進度如何，法界已引起討論。

台中地院案件數連年暴漲，審判環境辛勞，隨即調動率也變高，今年分發中院的司法官學院第64期新人法官就有14人，其中雖有5個名額為新增股，但人數仍僅次於長年艱困的桃園地院19人之多。

台中地檢去年起訴的九州博弈案，指控總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。

中檢2024年8月23日起訴陳政谷、林明佐及集團幹部共32人，全案移審後，由受命法官傅可晴承審，同年10月首度開庭，期間經多次準備程序庭，直至今年6月11日林明佐獲1500萬元交保，陳政谷至6月17日因羈押期屆滿也獲釋。

因原承審法官傅可晴今年平調苗栗地院，8月底統一調動後，中院經內部分案規則，由剛分發的64期法官林申棟中籤接手擔任九州案受命法官，其審判長法官為王振佑。

由於九州案被告人數多達32人，又牽扯洗錢、組織及貪汙等案由，審判有一定難度，當時傳出受命法官異動就曾引起討論。

此外，法界也注意到，接手九州案的新人法官林申棟，其父親是前大法官林俊益，並曾任司法院刑事廳廳長、士林地院院長，其子甫分發就接手質量高重案，外界也相當關注其審理風格，未來判決是否有其父之風。