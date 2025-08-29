快訊

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，中院去年10月開準備程序庭至今尚未進入審理階段，因原承審法官調動，該案由今年甫分發64期新人法官林申棟中籤接手，林的父親是前大法官林俊益，未來接續審理進度如何，法界已引起討論。

台中地院案件數連年暴漲，審判環境辛勞，隨即調動率也變高，今年分發中院的司法官學院第64期新人法官就有14人，其中雖有5個名額為新增股，但人數仍僅次於長年艱困的桃園地院19人之多。

台中地檢去年起訴的九州博弈案，指控總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元。

中檢2024年8月23日起訴陳政谷、林明佐及集團幹部共32人，全案移審後，由受命法官傅可晴承審，同年10月首度開庭，期間經多次準備程序庭，直至今年6月11日林明佐獲1500萬元交保，陳政谷至6月17日因羈押期屆滿也獲釋。

因原承審法官傅可晴今年平調苗栗地院，8月底統一調動後，中院經內部分案規則，由剛分發的64期法官林申棟中籤接手擔任九州案受命法官，其審判長法官為王振佑。

由於九州案被告人數多達32人，又牽扯洗錢、組織及貪汙等案由，審判有一定難度，當時傳出受命法官異動就曾引起討論。

此外，法界也注意到，接手九州案的新人法官林申棟，其父親是前大法官林俊益，並曾任司法院刑事廳廳長、士林地院院長，其子甫分發就接手質量高重案，外界也相當關注其審理風格，未來判決是否有其父之風。

林明佐。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照
大法官 林明佐 陳政谷 台中市

相關新聞

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄...

勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字...

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，中院去年10月開準備程序庭至今尚未進入審理...

警被控收賄487萬不起訴…色情集團媒介性交易撈2.6億 24人起訴

台北地檢署今依貪汙圖利、賭博起訴北市副議長葉林傳，曾任欣欣電子遊戲場登記負責人、投資酒店、色情集團的林奕宏坦承行賄松山分...

曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

11年前曾涉及北市殺警案的石亞倫被控去年7月扮演幣商角色，協助詐騙集團向被害人收取現金，並轉入指定虛擬錢包，在嘉義市取款...

揪人砸車卻搞錯釀3車主受害 彰化地院判4男徒期2月至8月

徐姓男子要教訓妻子的陳姓前男友，前年糾眾到彰化縣砸轎車，徐男與呂姓前女友有財務糾紛又糾眾砸機車，結果砸錯車，找到呂女的機...

