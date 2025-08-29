快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

11年前曾涉及北市殺警案的石亞倫被控去年7月扮演幣商角色，協助詐騙集團被害人收取現金，並轉入指定虛擬錢包，在嘉義市取款2次被逮，嘉義地方法院依「三人以上共同詐欺取財罪」判處有期徒刑1年8月，並沒收犯罪所得4000元及犯案工具。

判決指出，詐騙集團假冒虛擬貨幣投資平台，透過Instagram及LINE與被害人聯繫，誆稱可藉投資虛擬貨幣獲利，實則誘使被害人購買USDT，並轉入詐團掌控的電子錢包。石亞倫則以「大師兄個人幣商」名義，出面向被害人收取現金，佯裝完成交易。

被害人沈姓男子去年6、7月兩度受騙，分別交付18萬元及5萬元現金，石亞倫立即將部分USDT轉入詐團指定帳戶，隨即遭清空。之後詐團再要求沈男繳交逾百萬元「保證金」，沈男驚覺異常報警，警方埋伏將石亞倫當場逮捕，查扣手機及5萬元現金。

法院審理認為，石亞倫與詐團成員分工合作，雖僅擔任車手及假幣商，但行為嚴重妨害金融秩序及社會治安，審酌他犯後在法庭認罪，卻未履行與被害人達成的調解賠償，態度欠佳，判刑1年8月，並沒收不法所得4千元。另涉組織犯罪由橋頭地院審理，本案不再重複評價。

11年前涉殺警案的石亞倫扮幣商助詐團，向被害人收取現金，遭法院判1年8月、沒收不法所得4千元。圖／聯合報系資料照
11年前涉殺警案的石亞倫扮幣商助詐團，向被害人收取現金，遭法院判1年8月、沒收不法所得4千元。圖／聯合報系資料照

詐團 被害人 殺警案 虛擬貨幣 詐騙集團

延伸閱讀

女大生當詐團車手...提出繼續就學規畫要求緩刑免入獄 法院判決曝

台中破大型水房 萬事通金流幫詐團、博弈洗錢高達52.9億元

男曾涉北市殺警案扮詐團假幣商　嘉院判1年8月

影／女應徵兼職救病母 詐團面試拿百萬假鈔「忠誠測試」遇警栽了

相關新聞

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

民眾黨今開記者會提及「清洗筆錄」台北地檢署今下午5時許指該記者會嚴重誤導視聽，提出三點澄清，強調台北地方法院昨勘驗錄音錄...

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前三線二星警政監林明佐等矚目被告捲入，中院去年10月開準備程序庭至今尚未進入審理...

勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字...

揪人砸車卻搞錯釀3車主受害 彰化地院判4男徒期2月至8月

徐姓男子要教訓妻子的陳姓前男友，前年糾眾到彰化縣砸轎車，徐男與呂姓前女友有財務糾紛又糾眾砸機車，結果砸錯車，找到呂女的機...

曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

11年前曾涉及北市殺警案的石亞倫被控去年7月扮演幣商角色，協助詐騙集團向被害人收取現金，並轉入指定虛擬錢包，在嘉義市取款...

警被控收賄487萬不起訴…色情集團媒介性交易撈2.6億 24人起訴

台北地檢署今依貪汙圖利、賭博起訴北市副議長葉林傳，曾任欣欣電子遊戲場登記負責人、投資酒店、色情集團的林奕宏坦承行賄松山分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。