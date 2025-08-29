曾涉殺警案還扮幣商助詐團 男遭判1年8月、沒收所得4千元

11年前曾涉及北市殺警案的石亞倫被控去年7月扮演幣商角色，協助詐騙集團向被害人收取現金，並轉入指定虛擬錢包，在嘉義市取款2次被逮，嘉義地方法院依「三人以上共同詐欺取財罪」判處有期徒刑1年8月，並沒收犯罪所得4000元及犯案工具。

判決指出，詐騙集團假冒虛擬貨幣投資平台，透過Instagram及LINE與被害人聯繫，誆稱可藉投資虛擬貨幣獲利，實則誘使被害人購買USDT，並轉入詐團掌控的電子錢包。石亞倫則以「大師兄個人幣商」名義，出面向被害人收取現金，佯裝完成交易。

被害人沈姓男子去年6、7月兩度受騙，分別交付18萬元及5萬元現金，石亞倫立即將部分USDT轉入詐團指定帳戶，隨即遭清空。之後詐團再要求沈男繳交逾百萬元「保證金」，沈男驚覺異常報警，警方埋伏將石亞倫當場逮捕，查扣手機及5萬元現金。

法院審理認為，石亞倫與詐團成員分工合作，雖僅擔任車手及假幣商，但行為嚴重妨害金融秩序及社會治安，審酌他犯後在法庭認罪，卻未履行與被害人達成的調解賠償，態度欠佳，判刑1年8月，並沒收不法所得4千元。另涉組織犯罪由橋頭地院審理，本案不再重複評價。