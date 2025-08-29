勾斷中華電信海纜損失1700萬！陸籍船長判刑3年檢認太輕 法官這麼說

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖間通信使用，一審被判3年，檢方認判太輕，二審認未違反比例原則及罪刑相當原則而駁回。

檢方指出，王否認犯罪，迄今未賠償告訴人中華電信股份有限公司，顯見其犯後態度不佳，原審判決量刑實有過輕，因此僅就量刑部分提起上訴。

台南高分院合議庭指出，原審量刑時，已考量王為「宏泰58」貨船船長，理應對行駛海域環境有所掌握，明知該貨船上海圖已標示台澎第三海纜纜線所在位置，倘於該區域任意下錨，極可能因而勾扯海床下方海纜而造成海纜損壞，仍恣意於該區域下錨後，放任「宏泰58」貨船以未定錨狀態在該區域徘徊，因而致使台澎第三海纜纜線因船錨拉扯而斷裂。

而台澎第三海纜纜線是國內通信重要基礎設施，海纜受損將使台灣本島與澎湖間電話、網路寬頻通信受阻，產生通信中斷公共危險，嚴重干擾政府與社會在民生經濟、公共資訊流通各領域運作，影響層面巨大。

合議庭指出，中華電信因本案受有逾1700萬元維修費用及逾180萬元船務代理費用損失，暨告訴代理人及檢察官均表示請從重量刑。

合議庭認為，原審量刑已兼顧王有利及不利情事，所宣告有期徒刑3年，也於法定刑度內予以酌量科處，並與法定最低刑度仍有相當差距。尤其上訴意旨所指王犯後態度及犯罪所造成重大損害等相衡量，並未違反比例原則及罪刑相當原則，檢察官上訴並未提出其他足以改變原審量刑具體事由，因而駁回。