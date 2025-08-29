警被控收賄487萬不起訴…色情集團媒介性交易撈2.6億 24人起訴

台北地檢署今依貪汙圖利、賭博起訴北市副議長葉林傳，曾任欣欣電子遊戲場登記負責人、投資酒店、色情集團的林奕宏坦承行賄松山分局巡官劉維中487萬元，但檢方查無洩漏情資給色情、賭博、酒店等業者，貪汙行收賄部分不起訴。劉洩漏民眾檢舉豆漿店侵占道路等消息給女兒依洩密罪起訴；色情集團業者媒介非法性交易1年多、海撈2.6億餘元，計24人起訴。

林奕宏、王翊名、黃維國、張翰明2013年經營有女陪侍酒店「艾美酒店」被控設置「藥桌」開放店內小姐和男客在包廂施用毒品愷他命和毒咖啡包，並推派林奕宏行賄中山分局。

林奕宏和游姓會計坦承行賄時任中山警分局的劉維中，每月25萬元、每逢三節加碼至28萬元，並用酒店康姓店長提供的手機單線聯繫，並在劉指定的茶莊放置裝有現金的牛皮紙袋，劉維中被控2013年7月至2015年1月至少收賄487萬元。

劉維中否認收賄「未拿過林奕宏款項」王翊名、康姓店長稱不認識劉，不知道行賄；葉林傳辦公室主任張翰明稱，林奕宏找他經營酒店，但投資沒多久就退股，沒有過問酒店的經營也沒拿過分潤，只從林奕宏得知長期虧損。會計稱酒店剛成立有積欠裝潢費才會記載「工程款」但沒看過公關費、交際費等支出。

薛姓茶莊老闆證，他認識劉維中「大中」超過20、30年，最早是劉的前輩介紹他買茶葉，後續一直有購買茶葉，關係一直很好，但應該沒有在茶莊交貨、交現金，沒有客戶提過轉交東西，林、劉印象中不會同時出現。

檢方認定，雖然林、游坦承行賄，但無證據查明林在茶莊內交付賄賂，也無證據顯示劉維中收受酒店業者賄款，涉貪汙部分均不起訴，但查出劉維中涉洩密。

檢方追查，劉維中因女兒騎車與人發生車禍，雙方對賠償有所爭執，劉維中請求警員馮政貽查詢相關紀錄，翻拍車禍肇事路口監視器影像，2023年8月20日傳給劉，並用貼圖表示須保守秘密，後續劉的女兒只賠償1萬修車費。

劉維中負責受理民眾檢舉環境保護案件，2023年1月至2024年2月間，涉登入北市府單一陳情案件系統多達20次，翻拍受理民眾檢舉豆漿店侵占道路、油煙汙染、環境衛生問題，並用Line洩漏給女兒，讓在豆漿店工作的女兒事先掌握警方將上門取締的消息，劉還叮囑女兒「給妳參考，知道就好，惦惦」、「妳不要讓店裡知道這些訊息（會惹麻煩）」、「叫妳跑時妳就拚命跑」

色情業集團者部分，王翊名、林奕宏、張光煒等人，2012年10月起在台北市中山區經營御之殿養生館，以合法按摩美容店遮掩非法媒介半套性交易生意，每次50分鐘固定收費2300元，養生館抽400元其餘是小姐、經紀人、幹部拆帳，如果中山分局警方臨檢，余男則會開啟包廂內臨檢警示燈，提醒停止性服務，引導小姐到休息室等候臨檢，盡快清除性交易跡證，直至御之殿養生館2014年6月結束營業。

檢調追查，業者王翊名另起爐灶經營色情集團，2019年2月間起涉在北市中山區經營「雅爵百岳時尚生活館」以按摩美容掩護非法性交易，有總店、2店、3店等處，對外稱紐約館、荻月館、寶麗金館、香奈兒館，實際都是非法媒介性交易；總店長蔡長都負責決定小姐的性交易價碼、督導集團營運，徐女等人擔任店長負責小姐職前訓練、排班表，行政人員負責負責讓男客指定挑選性交易小姐，楊男等幹部配合仲介男客，以「加值」暗示可性交易，「音樂、手工」指半套性交易，計價2300至3200元間，「體育、破關」則全套性交易則3200元以上，還可到旅館「開房間」

檢方追查，王翊名等人從中抽400元，其他費用再由小姐、幹部分帳，每天店長、行政人員會將獲利送到王翊名經營的當舖或住處，交由會計統籌記帳。檢方統計，2022年8月至2024年4月間，此色情集團不法獲利高達2億6496萬1369元，去年5月搜索時查扣不法所得954萬6058元。

檢方認定，劉維中涉刑法公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，色情業者等24人涉刑法意圖使女子與他人為性交或猥褻行為而媒介、容留以營利罪嫌，依法起訴。