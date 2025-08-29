「給我槍…都幹掉」 男不滿大罷免嗆殺正副總統 被判拘役10日

馮姓男子因不滿Thread社群網友宣傳支持罷免國民黨立委訊息，今年6月26日在台南租屋處，以暱稱留言「給我槍，我正副兩個都幹掉」、「趕快把槍給我吖!!綠蛙!!」，恐嚇要槍殺正副總統而遭送辦，他事後對此也發文道歉，法官認已逸脫言論合理範疇，判他拘役10日。

馮聲明指出，針對日前在某篇貼文下留言提及「給我槍」等用詞，造成部分網友誤會，甚至報警，在此嚴正澄清。

他表示，該留言內容純屬戲謔，並無任何實際暴力意圖或行為；他完全尊重民主體制與法治社會，對於過激用語深感抱歉；若因此讓他人感到不安，他願意公開道歉並主動刪除不當言論。

他指出，此為個人言論疏失，絕無冒犯或煽動之意，敬請理解。

台南地院指出，馮不思理性評論，恣意於不特定多數人得以共見共聞社群軟體Thread貼文，以該言論恫嚇時任我國總統及副總統。縱馮對總統、副總統有何不滿，或因政治立場與總統、副總統迥異，也應循正常管道表達己意，但他捨此不為，竟以此留言恫嚇總統、副總統，所為已逸脫言論合理範疇而實屬不該。