非法養生會館藏春色 6泰女1男躲廁所遭逮

台中市梧棲區一處養生會館進行非法色情按摩，警方日前在會館內發現數個自泰國入境的行李箱，又在不到1坪的廁所內查獲6名泰國籍女子和1名壯漢，詢後泰女與雇主等共9人送辦。

為打擊外籍人士利用來台觀光期間從事不法活動，移民署中區事務大隊台中市專勤隊偕同台中市清水警分局追查，聯合台中市政府勞工局、海巡署中部分署第三岸巡隊及彰化縣員林警分局共同查緝。

台中市專勤隊今天發布新聞稿表示，查緝人員日前到梧棲一處養生會館，發現空無一人的包廂，竟有數個貼有自泰國曼谷機場入境的行李箱；經過女性員工休息室廁所時，又在門縫中發現了人影，而且狀似不只1人。

查緝人員接近探查並敲門，男性聲音從內傳出表示正在使用廁所，但門縫內有多個人影不斷竄動，1名男性抵住門口與查緝人員對峙周旋。查緝人員心戰喊話，終於突破心防，廁所門開後，才發現不到1坪的廁所內竟擠了6名泰國籍女子和1名負責抵住門口的壯漢。

移民署調查發現，6名泰國籍女子已多次以觀光名義來台。在查緝人員循循善誘下，她們表示，工作內容除了公告的按摩項目外，還包括按摩後可加選半套或全套的隱藏性服務；經過90分鐘辛勞，僅得客人消費額的1/4，收入約新台幣600元。

經查發現，這些女子由死守廁所門口的壯漢及養生館會計勾結，與泰國當地經紀合作招募來台，抵台直奔養生館就業。化名小花的女子表示，自己被查獲當天下午才剛以觀光名義入境，在仲介安排下前往養生館，工作不到半天就被逮，一毛錢都沒賺到，現在還將面臨相關法律責任。

移民署將非法從事色情按摩工作的泰國籍女子、非法仲介及雇主共計9人，依違反就業服務法函送台中市勞工局裁處。該養生會館另涉嫌違反刑法妨害風化罪，由清水警分局調查後，移送台中地檢署偵辦。