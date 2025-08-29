快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

非法養生會館藏春色 6泰女1男躲廁所遭逮

中央社／ 台中29日電

台中市梧棲區一處養生會館進行非法色情按摩，警方日前在會館內發現數個自泰國入境的行李箱，又在不到1坪的廁所內查獲6名泰國籍女子和1名壯漢，詢後泰女與雇主等共9人送辦。

為打擊外籍人士利用來台觀光期間從事不法活動，移民署中區事務大隊台中市專勤隊偕同台中市清水警分局追查，聯合台中市政府勞工局、海巡署中部分署第三岸巡隊及彰化縣員林警分局共同查緝。

台中市專勤隊今天發布新聞稿表示，查緝人員日前到梧棲一處養生會館，發現空無一人的包廂，竟有數個貼有自泰國曼谷機場入境的行李箱；經過女性員工休息室廁所時，又在門縫中發現了人影，而且狀似不只1人。

查緝人員接近探查並敲門，男性聲音從內傳出表示正在使用廁所，但門縫內有多個人影不斷竄動，1名男性抵住門口與查緝人員對峙周旋。查緝人員心戰喊話，終於突破心防，廁所門開後，才發現不到1坪的廁所內竟擠了6名泰國籍女子和1名負責抵住門口的壯漢。

移民署調查發現，6名泰國籍女子已多次以觀光名義來台。在查緝人員循循善誘下，她們表示，工作內容除了公告的按摩項目外，還包括按摩後可加選半套或全套的隱藏性服務；經過90分鐘辛勞，僅得客人消費額的1/4，收入約新台幣600元。

經查發現，這些女子由死守廁所門口的壯漢及養生館會計勾結，與泰國當地經紀合作招募來台，抵台直奔養生館就業。化名小花的女子表示，自己被查獲當天下午才剛以觀光名義入境，在仲介安排下前往養生館，工作不到半天就被逮，一毛錢都沒賺到，現在還將面臨相關法律責任。

移民署將非法從事色情按摩工作的泰國籍女子、非法仲介及雇主共計9人，依違反就業服務法函送台中市勞工局裁處。該養生會館另涉嫌違反刑法妨害風化罪，由清水警分局調查後，移送台中地檢署偵辦。

泰國 廁所

延伸閱讀

趙露思去頸紋保養祕訣公開！面膜敷脖子、身體油按摩打造勻亮天鵝頸

影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

2日男持五星旗在西門町宣講 移民署：已驅逐出境

相關新聞

高虹安誣告罪成立卻免賠？陳時奮上訴：誣告為即成犯應負責

停職的新竹市長高虹安，因旅美教授陳時奮指她的博士論文抄襲、被指導教授除名，高女告陳誹謗不成，陳自訴高女誣告，台灣高等法院...

護專生中捷揮刀「讓全台看到我」 模仿鄭捷殺人未遂判9年9月定讞

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年...

「給我槍…都幹掉」 男不滿大罷免嗆殺正副總統 被判拘役10日

馮姓男子因不滿Thread社群網友宣傳支持罷免國民黨立委訊息，今年6月26日在台南租屋處，以暱稱留言「給我槍，我正副兩個...

台中男闖宮廟連轟主委8槍 投案想減刑...法院不准一、二審都判9年

台中張姓男子自稱西屯宮廟郭姓主委欠他乾爹數百萬元，為尋仇提前勘查地形、到宮廟當志工接近郭，持雙槍衝進辦公室朝郭連轟8槍，...

發表「兩公約」第4次國家報告 法務部：持續與國際對話

我國今發表「兩公約」第4次國家報告，不僅是對國際社會的承諾，更是從威權走向民主的紀錄；法務部法制司今天表示，人權工作是一...

發文「核廢料恐放公投前三縣市」被警當謠言送辦...法院不罰

台中許姓女子7月底在社群Threads上張貼「核廢料恐置在公投票前三的縣市」，被警方依違反社會秩序維護法散布謠言移送；法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。