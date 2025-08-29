台中男闖宮廟連轟主委8槍 投案想減刑...法院不准一、二審都判9年

台中張姓男子自稱西屯宮廟郭姓主委欠他乾爹數百萬元，為尋仇提前勘查地形、到宮廟當志工接近郭，持雙槍衝進辦公室朝郭連轟8槍，郭腿部中彈，張犯後立即投案；法院認為，張衡量情勢才自首，有僥倖尋求減刑心態，因此不予以減刑，一、二審都依殺人未遂等罪判他9年，仍可上訴。

檢警調查，張男（27歲）2024年3月從過世的詹姓乾爹取得1把制式手槍、1把非制式手槍及21顆子彈，他得知詹生前和郭姓男子有債務糾紛，張對郭懷恨在心，同年6月起到郭在西屯區擔任主委的宮廟外勘查地形、拍照紀錄，打算藉機復仇。

張8月16日起向宮廟以協助普渡名義，假意擔任廟方志工，就近觀察郭作息，同月24日他將2把槍、21顆子彈放在機車置物箱內，先到宮廟後方辦公室吃午餐。

中午12點多見郭進來休息，張就回機車拿槍彈，再走向辦公室朝坐在沙發上的郭男開槍，郭雙腳翹在茶几上其腿部中2槍血流如注，廟方人員衝上前以身體阻攔，張眼見沒有擊斃郭再連轟6槍，但都沒有擊中；張男行凶後立即帶2把槍、13顆子彈直奔第六分局西屯派出所投案。

台中地院一審認為，張男犯案後雖馬上帶槍彈投案符合自首，但常見開槍後自首濫用法律減刑規範，為杜絕這類人僥倖求減刑，刑法第62條修正為「得」減輕或免除其刑，張男預謀犯案已久，顯是衡量情勢才自首，不予以減刑。

一審說，張殺意甚堅，不顧辦公室多人在場，包括郭男的9歲女兒，他不顧流彈恐波及無辜仍開槍，量刑不宜從輕，依槍砲、殺人未遂罪各判他5年4月、7年6月，應執行9年。