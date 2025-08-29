發表「兩公約」第4次國家報告 法務部：持續與國際對話

我國今發表「兩公約」第4次國家報告，不僅是對國際社會的承諾，更是從威權走向民主的紀錄；法務部法制司今天表示，人權工作是一條永無止境的道路，期盼透過這份報告向世界說明政府的努力。

法制司指出，2020年至2024年我國在人權保障上邁出關鍵一大步，國家人權委員會2020年8月成立，行政院也於2022年6月成立「人權及轉型正義處」，行政院所屬二級機關18個部會更陸續設立人權工作小組，顯見人權治理機制愈加成熟。

法制司說，在政策方面分別制定「國家人權行動計畫」、「企業與人權行動計畫」及「漁業與人權行動計畫」，2020年修正監獄行刑法與羈押法，參照聯合國曼德拉規則增設獨立外部視察小組。

此外，2023年制定最低工資法，將基本工資審議機制法制化，人口販運防制法修正使我國法規貼近國際標準，又為因應數位時代挑戰修正「性暴力犯罪防治四法」及刑法，增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」，為婦女與兒少建構更安全的網路環境。

法制司表示，政府也持續推動移工保障、原住民族權益、性別平權、跨性別者權益等各項工作，於2022年提出「移工留才久用方案」，為優秀技術移工開闢轉為中階技術人力途徑，再於2024年訂定「性別友善廁所倍增行動方案」，相關政策讓過去的「形式平等」朝向「實質平等」前進。