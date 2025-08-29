快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

被提醒還是要當共諜！廣東暨大台灣校友會女執行長判刑1年定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平受廣東省委台辦指示，鎖定我立委與現退役將校軍官，招待旅遊並安排與中方情治人員碰面，另違法替對岸暨大招生。傅在台北地院審理時棄保潛逃，北院依國家安全法判李女1年徒刑，依非法招生、偽造文書罪判7月得易科罰金之刑，二審駁回上訴。李女再上訴，最高法院駁回定讞。

李宛平2008年就讀廣州暨南大學時，結識當時該校的博士生傅文齊，兩人在學期間陸續認識大陸地區軍事機構掩護機關「廣東省委台灣工作辦公室」、「廣東省人民政府台灣事務辦公室」、「廣東省海外聯絡辦公室」的情工人員吳江（小吳）、紀處（紀教授）、唐龍（唐老爺）、卓斌（小卓）等人。李女、傅先後以招待飲食、球敘、食宿費用等方式，邀約掌握我國作戰計劃、人力規劃的高階軍官、政治界聞人、立委、國會助理赴陸或第三國，幫大陸情治人員牽線、吸收。但因詹姓等12名獲邀約者拒絕、疏遠，目的未達。

台北地檢署2018年起訴指控，李宛平有次得知1名海軍上校要赴泰國旅遊，與丈夫陪同上校夫妻前往。抵達後，李女稱有當地朋友要作東，卻是中共情治人員化身教授或商人現身，吃飯、唱歌，酒酣耳熱後，對方宣揚統一思想，還說「祖國需要你」要求拍照，上校警覺而拒絕。

傅、李女也利用與暨南大學的關係，2012年間未經許可居間介紹學生到暨大就讀，同時收取費用，又在2013年4月間，用台灣校友會名義和暨大簽訂招生協議，取得暨大在台辦理招生的授權。

李宛平和當時擔任基督崇德學院主任的鍾潔依，明知王姓男子未實際到基督崇德學院修課，未取得學分，鍾潔依在2015年間將王「取得畢業學分，並授予學士學位」的不實內容登載在畢業證書上，再交給李宛平，轉呈暨南大學，讓王得以申請就讀暨大藝術學院碩士班。

北院審理發現，李宛平早在2010年就被提醒她的行為有危害國家安全疑慮，但她在2011年2月、11月間，分別和傅文齊討論到怎麼介紹、掩護「安剛」、「紀處」等人的身分，行為對國家安全、社會安定造成一定程度危險。北院指出，李女替大陸軍事機構發展組織長達8年，接觸對話多達12人，不乏掌握我國作戰計畫、人力規劃之人，行為有顛覆國家可能，超出一般國民法感情可容忍程度，她還以「無直接、蓄意危害國家安全」等理由辯解，依法判決，並沒收11萬5千元犯罪所得。

台灣高等法院歷經4年審理，去年11月14日判上訴駁回。李宛平不服，再上訴三審，最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回她上訴，全案確定。

傅文齊一審期間未居住於戶籍地址，還滯外未歸，經2度傳喚未到，偵查期間繳交的15萬元交保金已沒收，並通緝。

藝人賴佩霞（右）和曾與李宛平走訪花東縱谷，品嘗頂級旗魚和咖啡。圖／聯合報系資料照
藝人賴佩霞（右）和曾與李宛平走訪花東縱谷，品嘗頂級旗魚和咖啡。圖／聯合報系資料照

暨大 廣東 共諜

延伸閱讀

拿膠條鞭打妻情夫致死！國民法官稱行凶動機令人同情輕判5年 檢上訴

南投師生戀6度載少女上摩鐵 他終身不得為師…上訴獲緩刑

屈公病疫情趨緩 廣東佛山終止公衛事件應急處置

海巡金馬澎分署前勤指中心主任淪為共諜 檢方起訴求處重刑

相關新聞

護專生中捷揮刀「讓全台看到我」 模仿鄭捷殺人未遂判9年9月定讞

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年...

北市副議長葉林傳量身訂做賭博電玩條款 7人涉貪汙等罪起訴

台北市議會副議長葉林傳涉經營台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」違背公職人員利益衝突迴避法，量身訂做落日條款，協助欣...

台中男闖宮廟連轟主委8槍 投案想減刑...法院不准一、二審都判9年

台中張姓男子自稱西屯宮廟郭姓主委欠他乾爹數百萬元，為尋仇提前勘查地形、到宮廟當志工接近郭，持雙槍衝進辦公室朝郭連轟8槍，...

被提醒還是要當共諜！廣東暨大台灣校友會女執行長判刑1年定讞

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平受廣東省委台辦指示，鎖定我立委與現退役將校軍官，招待旅遊並安排與中方情治...

高虹安誣告罪成立卻免賠？陳時奮上訴：誣告為即成犯應負責

停職的新竹市長高虹安，因旅美教授陳時奮指她的博士論文抄襲、被指導教授除名，高女告陳誹謗不成，陳自訴高女誣告，台灣高等法院...

發表「兩公約」第4次國家報告 法務部：持續與國際對話

我國今發表「兩公約」第4次國家報告，不僅是對國際社會的承諾，更是從威權走向民主的紀錄；法務部法制司今天表示，人權工作是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。