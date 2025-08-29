被提醒還是要當共諜！廣東暨大台灣校友會女執行長判刑1年定讞

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平受廣東省委台辦指示，鎖定我立委與現退役將校軍官，招待旅遊並安排與中方情治人員碰面，另違法替對岸暨大招生。傅在台北地院審理時棄保潛逃，北院依國家安全法判李女1年徒刑，依非法招生、偽造文書罪判7月得易科罰金之刑，二審駁回上訴。李女再上訴，最高法院駁回定讞。

李宛平2008年就讀廣州暨南大學時，結識當時該校的博士生傅文齊，兩人在學期間陸續認識大陸地區軍事機構掩護機關「廣東省委台灣工作辦公室」、「廣東省人民政府台灣事務辦公室」、「廣東省海外聯絡辦公室」的情工人員吳江（小吳）、紀處（紀教授）、唐龍（唐老爺）、卓斌（小卓）等人。李女、傅先後以招待飲食、球敘、食宿費用等方式，邀約掌握我國作戰計劃、人力規劃的高階軍官、政治界聞人、立委、國會助理赴陸或第三國，幫大陸情治人員牽線、吸收。但因詹姓等12名獲邀約者拒絕、疏遠，目的未達。

台北地檢署2018年起訴指控，李宛平有次得知1名海軍上校要赴泰國旅遊，與丈夫陪同上校夫妻前往。抵達後，李女稱有當地朋友要作東，卻是中共情治人員化身教授或商人現身，吃飯、唱歌，酒酣耳熱後，對方宣揚統一思想，還說「祖國需要你」要求拍照，上校警覺而拒絕。

傅、李女也利用與暨南大學的關係，2012年間未經許可居間介紹學生到暨大就讀，同時收取費用，又在2013年4月間，用台灣校友會名義和暨大簽訂招生協議，取得暨大在台辦理招生的授權。

李宛平和當時擔任基督崇德學院主任的鍾潔依，明知王姓男子未實際到基督崇德學院修課，未取得學分，鍾潔依在2015年間將王「取得畢業學分，並授予學士學位」的不實內容登載在畢業證書上，再交給李宛平，轉呈暨南大學，讓王得以申請就讀暨大藝術學院碩士班。

北院審理發現，李宛平早在2010年就被提醒她的行為有危害國家安全疑慮，但她在2011年2月、11月間，分別和傅文齊討論到怎麼介紹、掩護「安剛」、「紀處」等人的身分，行為對國家安全、社會安定造成一定程度危險。北院指出，李女替大陸軍事機構發展組織長達8年，接觸對話多達12人，不乏掌握我國作戰計畫、人力規劃之人，行為有顛覆國家可能，超出一般國民法感情可容忍程度，她還以「無直接、蓄意危害國家安全」等理由辯解，依法判決，並沒收11萬5千元犯罪所得。

台灣高等法院歷經4年審理，去年11月14日判上訴駁回。李宛平不服，再上訴三審，最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回她上訴，全案確定。