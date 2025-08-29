快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

聽新聞
0:00 / 0:00

護專生中捷揮刀「讓全台看到我」 模仿鄭捷殺人未遂判9年9月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年徒刑；台中高分院考量洪已與2名被害人成立調解，改判9年9月徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。

洪自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全台民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年、去年5月21日持刀在台中捷運砍人，「長髮哥」許瑞顯、呂姓少年被砍傷。檢方認為洪朝人的頭、頸部要害砍，殺人故意甚明，又以自我毀滅為由，企圖和乘客玉石俱焚，釀社會恐慌，建請法院從重量刑。

許瑞顯證稱，聽見乘客尖叫、往車尾逃竄，洪持刀逼近時壓迫感很強，他張開雙手試圖安撫說「不要砍我」，洪卻高舉右手菜刀砍下去，頓時左臉感到硬物強烈重擊、鮮血湧出，視線瞬間被染成血紅色。

洪一審時坦承殺人未遂、恐嚇，但堅稱「真的不是要殺人」。洪還說「我是護理人耶！」他的使命是救人，不是傷人，他對不起被害人、父母，願意承受後果。

洪聲稱在校被霸凌，不受重視，想犯一起被大家看到的案件，要外界知道他受到不公平對待，並稱有很好的家庭、教育，認為自己很乖。

台中地院認為洪拿的金屬刀械長達20公分，攻擊被害人胸腔、頭面部等致命部位，且洪的犯罪動機是要達到「自我毀滅效果」，行凶具有計畫性，事前買好凶刀、戴手套，刻意由車廂末節進入避免遭後方攻擊。洪因2次殺人都是未遂，中院依法均減刑一半，洪雖然有精神疾患，但送精神鑑定，認為他行為時並無精神障礙或心智缺陷，不予減刑。

因洪與許瑞顯成立調解，中院依恐嚇危害公眾安全罪判洪1年6月徒刑，砍呂、許部分依殺人未遂罪分別判7年10月、6年8月徒刑，3罪合併執行10年徒刑。

洪上訴，台中高分院審理期間，洪在呂姓少年出庭時，不顧法警制止，當庭向呂下跪道歉，另拿出親筆書信，描述過去因遭霸凌「心態不成熟」，萌生犯意，向法官懺悔「知道要面對，會更珍惜自己，活著就有希望，就算無法減刑，也希望法官理解」。

二審審酌，洪與呂姓少年以一定金額達成和解，撤銷一審7年10月量刑，改判7年6月，應執行刑減為9年9月。最高法院認為台中高分院認事用法無違誤，駁回洪上訴確定。

洪姓護專生去年5月21日在台中捷運持刀隨機攻擊乘客，「長髮哥」（中）許瑞顯奮勇上前制止，兩人發生扭打。圖／截自黑色豪門企業
洪姓護專生去年5月21日在台中捷運持刀隨機攻擊乘客，「長髮哥」（中）許瑞顯奮勇上前制止，兩人發生扭打。圖／截自黑色豪門企業

鄭捷 殺人未遂 台中捷運

延伸閱讀

拿膠條鞭打妻情夫致死！國民法官稱行凶動機令人同情輕判5年 檢上訴

南投師生戀6度載少女上摩鐵 他終身不得為師…上訴獲緩刑

台中警慘遭二度輾壓…直言「怕因此殘廢」 通緝男逆轉犯殺人未遂

不甩保護令！台中火爆男猛砍母女釀滿地血 檢火速依殺人未遂起訴

相關新聞

護專生中捷揮刀「讓全台看到我」 模仿鄭捷殺人未遂判9年9月定讞

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年...

北市副議長葉林傳量身訂做賭博電玩條款 7人涉貪汙等罪起訴

台北市議會副議長葉林傳涉經營台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」違背公職人員利益衝突迴避法，量身訂做落日條款，協助欣...

台中男闖宮廟連轟主委8槍 投案想減刑...法院不准一、二審都判9年

台中張姓男子自稱西屯宮廟郭姓主委欠他乾爹數百萬元，為尋仇提前勘查地形、到宮廟當志工接近郭，持雙槍衝進辦公室朝郭連轟8槍，...

被提醒還是要當共諜！廣東暨大台灣校友會女執行長判刑1年定讞

中國暨南大學台灣校友會秘書長傅文齊、執行長李宛平受廣東省委台辦指示，鎖定我立委與現退役將校軍官，招待旅遊並安排與中方情治...

高虹安誣告罪成立卻免賠？陳時奮上訴：誣告為即成犯應負責

停職的新竹市長高虹安，因旅美教授陳時奮指她的博士論文抄襲、被指導教授除名，高女告陳誹謗不成，陳自訴高女誣告，台灣高等法院...

發表「兩公約」第4次國家報告 法務部：持續與國際對話

我國今發表「兩公約」第4次國家報告，不僅是對國際社會的承諾，更是從威權走向民主的紀錄；法務部法制司今天表示，人權工作是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。