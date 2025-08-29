護專生中捷揮刀「讓全台看到我」 模仿鄭捷殺人未遂判9年9月定讞

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年徒刑；台中高分院考量洪已與2名被害人成立調解，改判9年9月徒刑。最高法院維持二審見解，駁回上訴定讞。

洪自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全台民眾看到自己」，刻意選在北捷鄭捷隨機殺人10周年、去年5月21日持刀在台中捷運砍人，「長髮哥」許瑞顯、呂姓少年被砍傷。檢方認為洪朝人的頭、頸部要害砍，殺人故意甚明，又以自我毀滅為由，企圖和乘客玉石俱焚，釀社會恐慌，建請法院從重量刑。

許瑞顯證稱，聽見乘客尖叫、往車尾逃竄，洪持刀逼近時壓迫感很強，他張開雙手試圖安撫說「不要砍我」，洪卻高舉右手菜刀砍下去，頓時左臉感到硬物強烈重擊、鮮血湧出，視線瞬間被染成血紅色。

洪一審時坦承殺人未遂、恐嚇，但堅稱「真的不是要殺人」。洪還說「我是護理人耶！」他的使命是救人，不是傷人，他對不起被害人、父母，願意承受後果。

洪聲稱在校被霸凌，不受重視，想犯一起被大家看到的案件，要外界知道他受到不公平對待，並稱有很好的家庭、教育，認為自己很乖。

台中地院認為洪拿的金屬刀械長達20公分，攻擊被害人胸腔、頭面部等致命部位，且洪的犯罪動機是要達到「自我毀滅效果」，行凶具有計畫性，事前買好凶刀、戴手套，刻意由車廂末節進入避免遭後方攻擊。洪因2次殺人都是未遂，中院依法均減刑一半，洪雖然有精神疾患，但送精神鑑定，認為他行為時並無精神障礙或心智缺陷，不予減刑。

因洪與許瑞顯成立調解，中院依恐嚇危害公眾安全罪判洪1年6月徒刑，砍呂、許部分依殺人未遂罪分別判7年10月、6年8月徒刑，3罪合併執行10年徒刑。

洪上訴，台中高分院審理期間，洪在呂姓少年出庭時，不顧法警制止，當庭向呂下跪道歉，另拿出親筆書信，描述過去因遭霸凌「心態不成熟」，萌生犯意，向法官懺悔「知道要面對，會更珍惜自己，活著就有希望，就算無法減刑，也希望法官理解」。