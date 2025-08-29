涉量身訂做賭博電玩條款被起訴 北市副議長葉林傳未回應

台北市議會副議長葉林傳涉經營台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」違背公職人員利益衝突迴避法，量身訂做落日條款，協助欣欣取得限制級營業級別證，不法所得計314萬5千元，今遭台北地檢署依貪汙圖利、賭博罪嫌起訴。對此，葉林傳未接電話，辦公室暫無回應。

全案源於，檢調去年調查山分局巡官劉維中案衍生出「案外案」，查出葉林傳為欣欣的實際負責人，涉經營賭博電玩、及貪汙圖利罪。劉維中涉洩密起訴、色情業者24人涉意圖使女子與他人為性交或猥褻行為而媒介、容留以營利罪起訴