涉量身訂做賭博電玩條款被起訴 北市副議長葉林傳未回應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市議會副議長葉林傳涉經營台北市中山區林森北路的「欣欣電子遊樂場」違背公職人員利益衝突迴避法，量身訂做落日條款，協助欣欣取得限制級營業級別證，不法所得計314萬5千元，今遭台北地檢署依貪汙圖利、賭博罪嫌起訴。對此，葉林傳未接電話，辦公室暫無回應。

全案源於，檢調去年調查山分局巡官劉維中案衍生出「案外案」，查出葉林傳為欣欣的實際負責人，涉經營賭博電玩、及貪汙圖利罪。劉維中涉洩密起訴、色情業者24人涉意圖使女子與他人為性交或猥褻行為而媒介、容留以營利罪起訴

立委黃國昌2020年間以「國昌調查局」揭露「欣欣電子遊樂場」申請台北市限制級電子遊戲場執照過程中，濫用權勢、背後有民代撐腰，幕後藏鏡人就是北市副議會長葉林傳。當時提到，欣欣電子遊樂場執照從違反變合法，加入第10條「溯及豁免」條款，開啟後門。其中關鍵是葉林傳不斷退回修法草案、擱置退回加以杯葛，甚至在付委之後，葉林傳在議會鐵桿好兄弟李傅中武透過質詢方式施壓；「溯及豁免」最大受益者就是欣欣電子遊樂場。

台北市議會副議長葉林傳被依貪汙罪起訴。報系資料照
賭博 北市 葉林傳

