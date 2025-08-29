行政執行署彰化分署123拍賣會 二拍農地每坪跌破6千吸睛

對法拍不動產有興趣的民眾看過來，法務部行政執行署彰化分署9月2日將拍賣10多筆位在彰投的土地和建物，詢問度破表的是草屯鎮一筆地形方正農地，書記官更推薦草屯另一筆可興建農舍的土地，每坪不到6千元。

法務部行政執行署彰化分署今表示，9月2日將舉辦「123拍賣會」，當天將法拍坐落南投縣草屯、鹿谷，及彰化縣的彰化市、竹山、員林、溪湖、二林、竹塘等地土地，和位在田尾、溪州、彰化市的建物，分署官網已放上各項拍賣公告資料與不動產360度環景照片可供瀏覽。

分署指出，詢問度最高的是草屯鎮北勢里玉屏路後面，面積729.82坪的地形方正農地，底價360萬元；另推薦1025坪、底價 600 萬元的雜木林土地，雖兩筆土地都不臨路但產權完整，二拍的價格已低於不動產估價師的鑑價金額，雜木林土地每坪已跌破6千元。

分署表示，這次法拍會受彰化地檢署囑託，拍賣3筆位在彰化縣和美鎮的路地持分，這物件是詐騙案犯嫌，以投資興建集合住宅期滿分紅為由，誘騙被害人匯款250萬元，法院判決主文諭知追徵犯罪所得，檢方希望藉由分署不動產定期法拍會管道，提高3筆土地的拍出機率。