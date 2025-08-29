快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

前高公局長李泰明涉圖利營造商 更三審判刑4年

中央社／ 台北29日電

高公局長李泰明被控於辦理增建東西向快速公路萬里瑞交流道工程時圖利營造業者。高院更三審認為，考量本案纏訟多年，適用速審法減刑，日前判處李泰明有期徒刑4年，可上訴。

判決指出，時任交通部台灣區國道高速公路局長李泰明、時任高公局拓建工程處長洪明鑑，於民國97年間辦理「增建東西向快速公路萬里瑞濱線大華系統交流道工程」。

判決表示，李泰明、洪明鑑被控依照營造業者陳姓、蘇姓男子安排的不實陳情，未經評估分析，即將擋土牆工程改採靜壓植樁工法施工，並以限制性招標方式減價分包，圖利業者新台幣329萬餘元。

檢方依貪污治罪條例圖利罪起訴。一審新北地方法院認為罪證不足，判決李泰明等人無罪。經上訴，二審台灣高等法院則改判處李泰明6年徒刑，洪明鑑5年6月，陳男4年，蘇男3年。經最高法院3度撤銷判決，發回台灣高等法院更審。

高院更三審仍認定李泰明等人犯圖利罪，審酌各別犯行，陳男、蘇男非公務員得減輕其刑，另考量本案纏訟多年，適用刑事妥速審判法規定減刑。

更三審判處李泰明有期徒刑4年，洪明鑑3年6月徒刑，陳男2年6月，蘇男1年6月，未扣案犯罪所得沒收或追徵，本件可上訴。

萬里 貪污 高公局 公務員

延伸閱讀

角頭為討債殺人逃24年...連兒都不知他真名 判15年刑高院今續押

南投師生戀6度載少女上摩鐵 他終身不得為師…上訴獲緩刑

國安私菸案二審刑度大公開！軍士官中吳宗憲判最重 華航幫全數獲緩刑

國3南向名間路段大貨車火燒車 高公局成立緊急應變小組

相關新聞

高虹安誣告罪成立卻免賠？陳時奮上訴：誣告為即成犯應負責

停職的新竹市長高虹安，因旅美教授陳時奮指她的博士論文抄襲、被指導教授除名，高女告陳誹謗不成，陳自訴高女誣告，台灣高等法院...

護專生中捷揮刀「讓全台看到我」 模仿鄭捷殺人未遂判9年9月定讞

高雄市洪姓護專生去年選在鄭捷案10周年同日，拿水果刀、菜刀在台中捷運車廂內隨機砍人，釀2傷，一審被依殺人未遂等罪判10年...

「給我槍…都幹掉」 男不滿大罷免嗆殺正副總統 被判拘役10日

馮姓男子因不滿Thread社群網友宣傳支持罷免國民黨立委訊息，今年6月26日在台南租屋處，以暱稱留言「給我槍，我正副兩個...

台中男闖宮廟連轟主委8槍 投案想減刑...法院不准一、二審都判9年

台中張姓男子自稱西屯宮廟郭姓主委欠他乾爹數百萬元，為尋仇提前勘查地形、到宮廟當志工接近郭，持雙槍衝進辦公室朝郭連轟8槍，...

發表「兩公約」第4次國家報告 法務部：持續與國際對話

我國今發表「兩公約」第4次國家報告，不僅是對國際社會的承諾，更是從威權走向民主的紀錄；法務部法制司今天表示，人權工作是一...

發文「核廢料恐放公投前三縣市」被警當謠言送辦...法院不罰

台中許姓女子7月底在社群Threads上張貼「核廢料恐置在公投票前三的縣市」，被警方依違反社會秩序維護法散布謠言移送；法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。