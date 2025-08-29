快訊

好療癒！嘉義監獄辦動物輔助課 收容人開心與狗狗互動

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義監獄為協助收容人增進情緒調節、培養自我肯定、提升自我覺察與自我效能，今年開辦4次動物輔助治療課程，盼協助生活適應困難之高齡、身心障礙及具自殺風險收容人，透過學習和練習與動物互動，讓收容人經歷正向和溫暖感受，撫平心中的煩惱與擔憂。

嘉義監獄表示，「動物輔助治療」（animal-assisted therapy, AAT）在國內外行之有年，在專業治療師之陪同之下，透過以動物作為治療的主體，輔以各項活動，藉由互動的過程中達到改善個人情緒感受、舒解壓力、降低焦慮、促進身心健康為目的。

嘉義監獄動物輔助治療課程邀請台中市相癒心理諮商所副所長吳思穎諮商心理師與可愛的療癒犬Candle擔任講師，帶領著收容人學習如何與動物互動、打招呼，以及練習才藝指令，包括坐下、起立、轉圈圈等，收容人輪流與狗狗互動，撫摸狗狗。

吳思穎說，有一天在路上遇到Candle，當時只有3個月犬齡，因為一直找不到狗主人，推測應該是流浪犬，便決定將Candle帶回家收養。轉眼之間和Candle已相處超過9年，Candle跟隨她並扮演療癒犬角色，在諮商所和社區演講中巡迴，發揮動物輔助功效。

吳思穎說，療癒犬Candle的外表看起來如一般家犬，與牠接觸後，發現牠個性溫馴，甚至會主動向你討拍，牠可愛又乖巧的摸樣吸引了收容人和監所人員的注目。在動物輔助治療課程中，有一位收容人在與Candle互動時不由自主地說，「我也很想念自己家中的狗狗啊！」

Candle觸動了很多收容人，大家在課程慢慢放下心防，一邊與療癒犬互動，一邊分享自己過去與狗狗互動的經驗，有些較害羞的收容人逐漸從焦慮緊張轉變成輕鬆愉悅。嘉義監獄表示，今年受法務部矯正署鼓勵開辦動物輔助治療課程，讓收容人體驗到不同時光。

嘉義監獄今年開辦動物輔助治療課程，收容人開心與狗狗互動。圖／嘉義監獄提供
嘉義監獄今年開辦動物輔助治療課程，收容人開心與狗狗互動。圖／嘉義監獄提供
嘉義監獄今年開辦動物輔助治療課程，收容人開心與狗狗互動。圖／嘉義監獄提供
嘉義監獄今年開辦動物輔助治療課程，收容人開心與狗狗互動。圖／嘉義監獄提供

動物 嘉義 監獄

