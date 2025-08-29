台中男夜店狂摸辣妹...躺大腿伸手亂摳 猥褻下場出爐
台中傅姓男子到夜店狂歡在舞池內認識1名年輕辣妹，沒經過她同意就多次躺在其大腿上，還伸手襲胸、亂摸大腿內側，女子起身要離開時，他還大膽伸手進短裙內摳下體，經夜店安管報警到場處理；法院以傅認罪、賠8萬元調解，依強制猥褻罪判他6月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，傅男2024年10月7日到南屯區1間夜店時，凌晨1點多在舞池內認識1名年輕辣妹，卻以不斷倒在對方大腿上方式，伸鹹豬手摸她大腿內側，又隔著衣服朝女子襲胸。
當時女子已經感到不舒服起身要離開，傅男卻又大膽將手伸進她短裙內摳下體，以此方次強制猥褻，經女子告知夜店安管報警才曝光。
檢方訊時，傅男表示有躺在女子大腿且摸她腿、胸，但辯稱摸腿有經過同意；女子則反駁，根本沒有同意讓傅男躺在她腿上，又遭他亂摸、襲胸，受不了就請安管協助報警。檢方根據現場監視器、刑事局鑑定等，認定傅男犯嫌明確，偵結依強制猥褻罪嫌起訴他。
台中地院審酌，傅男不尊重女子身體性自主，朝她猥褻造成身心受創，考量傅最終全部坦承，並已經和女子以8萬元調解成立，考量一切情狀後依強制猥褻罪判他6月，得易科罰金，緩刑2年，交付保護管束並應參加法治教育2場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言