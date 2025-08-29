快訊

放錨爪勾斷中華電信海纜 宏泰貨輪陸籍船長辯沒注意…二審仍判3年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

中華電信台澎3號海底電纜於將軍漁港西北方6浬處2月底發生斷裂，檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖間通信使用，一審認他毀壞纜線罪判刑3年，上訴台南高分院，今上午宣判，駁回上訴，仍判3年。

王坦承有指示船員下錨等情，但否認毀壞纜線犯行，他辯稱，貨船呈Z字型走位應該是流錨所致，且他起錨與下錨位置與纜線斷裂位置尚有距離，纜線在海床之下，他的錨達不到那個深度，且當時海巡署人員以遠光燈照射看著他起錨，也沒看到他有抓到纜線，他下錨時沒有注意到海圖西邊有標註海底光纜，他是有失職，但他不是有意要毀壞纜線。

台南地院認為，王為「宏泰58」貨船船長，理應對行駛海域環境有所掌握，明知該貨船上海圖已標示台澎第三海纜纜線所在位置，倘於該區域任意下錨，極可能因而勾扯海床下方海纜而造成海纜損壞，仍恣意於在該區域下錨後，放任貨船以未定錨狀態在該區域徘徊，因而致使台澎第三海纜纜線因船錨拉扯而斷裂。

而台澎第三海纜纜線是國內通信重要基礎設施，海纜受損將使台灣本島與澎湖間電話、網路寬頻通信受阻，產生通信中斷公共危險，嚴重干擾政府與社會在民生經濟、公共資訊流通各領域運作，影響層面巨大。

且中華電信公司受有逾1700萬元維修費用及逾180萬元船務代理費用損失等一切情狀，認王犯電信管理法中毀壞纜線罪，判刑3年。

檢方追出多哥籍「宏泰」貨輪王姓船長涉駕船在海纜線上方做Z字形移動，且釋放錨爪勾斷海纜線，影響台灣本島與澎湖間通信使用，致中華電信逾1700萬元維修費。圖／本報資料照

