美濃「大峽谷」挖出4大坑！檢警破獲盜採砂石集團 2人遭羈押

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」，危害國土環境安全，檢方聲押13人，經法院漏夜開庭，其中2人遭羈押禁見，其餘多以2至10萬元不等交保。

檢方追查出，不法集團以偷天換日方式盜採砂石，之後又回填營建廢棄物，在高雄美濃靠近屏東里港交界的農地，從今年初開始開挖，面積超過6公頃，最深達6層樓，經估算至少挖走逾135萬6千立方公尺砂石，相當於542座奧運標準游泳池，又因下雨後蓄水，變成一個又一個散發惡臭的死水坑。

檢警分別在前天及昨天傳喚17名被告，其中就有多名地主涉入其中，幾名地主從今年初陸續購入農地，並在農地上叫來業者盜採砂石再回填廢棄物，因幾處土地全都位於高屏溪水質水量保護區，嚴重危害國土環保安全。

橋頭地檢署昨先後聲押13人，包含至少4名地主及曹姓廢棄物處理業者等人，檢警懷疑地主甚至直接參與勾結不法集團，提供土地讓不法業者挖走土石變賣，獲利近2億元，再引進非法業者傾倒營建廢棄物，又獲利逾1億3千萬元。