陸駭客攻擊馬偕 2台嫌共犯交保

駭客CrazyHunter今年初對馬偕等醫院及上市企業以勒索病毒攻擊，大陸籍主嫌羅姓男子被發布通緝。調查局追查，台籍鄭宇紘、劉哲宏購買個人資料，疑轉賣詐騙集團，查扣電腦發現數萬筆國內外民眾個資，拘提依妨害電腦使用等罪移送，檢方命兩人各三萬元交保及限制出境。

調查局查出，徐姓女子是羅姓男子的駭客共犯，透過趙姓男子販售得手的個資，三人均是陸籍未到案，一併依妨害電腦使用、恐嚇取財、個人資料保護法等罪函送。刑事局月前函送羅男，北檢已發布通緝，近期將對徐女、趙男發布通緝。

調查局追查，鄭宇紘、劉哲宏與趙男以兄弟相稱，鄭男、劉男知悉趙男與羅男熟識，由趙男居中聯繫購買個資，以虛擬貨幣交易規避查緝，鄭男、劉男得手資料加工後，疑轉賣詐團，今年五至八月會同資安站及花蓮縣站三波搜索，拘提鄭男到案，劉男返台在機場被拘提。

兩人否認犯案，但調查局查扣電腦，發現存有數萬筆國內外民眾個資，以及與CrazyHunter組織交易跡證，詢後移送。