帶女子開房影片難確認身分 鄭文燦撤告 全案不起訴

網路流傳影射海基會董事長鄭文燦帶女子「開房間」影片，新北市議員林國春稱鄭接受組頭招待，與詐騙集團首腦赴澳門喝花酒，鄭對林及發布影片的臉書粉絲專頁「Next逆襲」郭姓版主提告妨害名譽。台北地檢署將影片送刑事局鑑定，難確定男子身分，鄭撤告，全案不起訴處分。

北檢指出，影片經送刑事局鑑定，四支影片剪輯成一段，非自始連貫，拍攝時間、地點、場景都有不同，影像中男子、女子的衣著、手持物品、髮型也有不同；刑事局認為，影像不清晰，缺乏細部特稱，無法確定男子是否是鄭文燦，依現有事證，無法依科學方法認定男子身分。

鄭文燦提告Next逆襲管理者郭姓男子、市議員林國春加重誹謗罪，後來具狀撤告，由於妨害名譽為告訴乃論罪，全案不起訴處分。

檢方調查，郭於二○二三年十月廿四日凌晨一時五十九分，在Next逆襲發布一名男子帶一名女子走進飯店房間的影片，以回覆貼文方式稱「好像是!!!!!???」當天下午二時五十三分，又張貼男子與女子互動親密的三張照片，稱「又來新聞了」，影射影片、照片男子是鄭文燦。

林國春二○二三年十一月十三日上午十時許，在立法院開記者會稱「鄭文燦接受組頭招待」、「與詐騙集團首腦秦庠鈺、澳門桃色行」、「與中國籍小姐喝花酒、帶小姐出場」。