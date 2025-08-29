京華城案勘驗偵查光碟 檢暗示彭振聲推給柯就不會被押

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，昨勘驗台北市前副市長彭振聲偵查光碟，提解柯出庭，後方為北市議員應曉薇。記者曾原信／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，昨勘驗認罪的台北市前副市長彭振聲偵查光碟，柯的律師控檢察官曾說「被賣掉也不知道」，暗示彭咬柯就不會押人，但檢察官回應是真的擔心彭被柯賣掉。

柯文哲律師指出，檢察官林俊言問案以不實資訊「離間」彭振聲與柯、彭與北市都發局前局長黃景茂，使用詐欺不正訊問，彭多次表達京華城案沒有與柯交流，林仍提財政部前部長李述德、北市府前秘書余文，暗示彭作不利柯的指述，並問彭「你被押，市長請回有什麼感覺？」暗示推給柯就不會押人，彭的供詞沒有證據能力。

柯文哲律師說，林俊言多次對彭振聲說「真的認為你不需要做這個角色」、「你被賣掉你自己也不知道」，暗示彭「咬」柯，檢察官已預設立場先射箭再畫靶，不斷想達成自己目的做筆錄，透過聊天降低彭心防「洗筆錄」，要把筆錄「洗」到滿意為止，這是偵查陋習。

光碟顯示，檢察官林俊言偵訊彭振聲全程用台語。沈慶京律師表示，違反法院組織法「法院為審判時應用國語」規定，林不遵守國家法律制度，不尊重職務。

檢察官廖彥鈞說，貪汙罪法律給予許多寬典，柯文哲辯護人硬說檢察官與彭振聲交換利益，卻沒提出證據；主任檢察官林俊廷說，扣案隨身碟問題總被柯迴避；檢察官姜長志說，彭爭取貪汙罪寬典是權利，但辯護人為解救當事人卻剝奪彭權利太不厚道。

柯文哲表示，看了北市前副市長林欽榮的筆錄，發現林是關鍵，林任內也受理市議員應曉薇陳情案、研議案，案子甚至進入都委會，林作證卻說案子由監察院糾正後才「被動」處理，說不可依都市計畫法申請容獎，但都發局公務員都說可以，他一直在思考檢察官林俊言怎麼敢起訴他？原來是聽了林的話。

姜長志說，柯文哲一再消費彭振聲妻子不幸事件，彭妻的偵訊有一次是他做的，「跟某些人被問到『小沈一五○○』永遠不回答不同」，姜也說「不管誰執政，犯法就要去坐牢」。柯的律師說「與勘驗無關吧？」姜回「柯說的也無關」，威京集團主席沈慶京律師指控「有沒有罪不是由檢察官認定」，姜回「我說誰執政犯法都要坐牢哪裡說錯？」姜反駁時，柯冒一句「好，算你厲害！」庭末柯向旁聽席說「請轉告賴清德，我絕不投降！」