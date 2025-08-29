陳歐珀涉貪起訴 遭求刑24年2月

民進黨籍前立委陳歐珀涉收賄、詐領助理費共八七四萬元，台北地檢署昨依貪汙治罪條例等罪起訴，陳在押移審，台北地方法院裁定羈押禁見三個月。記者曾原信／攝影

民進黨籍前立委陳歐珀涉向聯興國際物流公司、租車業者收賄四六三萬元，並詐領助理費四一一萬元，台北地檢署批「敗壞官箴」，昨依貪汙治罪條例等罪起訴陳，求刑廿四年二月；陳在押移審，台北地方法院裁定羈押禁見三個月。陳涉收im.B詐騙案款項，另案依貪汙罪偵辦中。

檢方指控，陳歐珀收取聯興賄賂協助辦理「撤銷高雄碼頭公開招募案」、「降低港區土地及超收退職金案」、「疫情紓困方案」、「商港法修正案」，收取租車業者賄賂介入「Uber管理規則案」說項，陳均否認犯罪；對被控詐領助理費，他承認詐領公有財物、使公務員登載不實罪。

起訴指出，陳歐珀與國會辦公室特別顧問洪文宗，二○一六年一月至二○二○年七月以顧問費名義，每月向聯興時任董事長洪英正收賄五萬元，共二七八萬元；洪文宗離開國會辦公室後，與陳仍於二○二一年五月至二○二三年七月，向洪收賄一三五萬元，作為官說修正商港法對價。

交通部二○一八年規畫限縮租賃業與Uber載客經營範圍，陳歐珀向中華民國租車業品質保障協會理事長蕭明仁、台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋等四名業者，收賄五十萬元，營造捐款給自己成立的台灣勁宜蘭發展協會假象。

陳歐珀與妻子徐慧諭透過六名助理，二○一二至二○二二年浮報助理薪資，詐領四一一萬元作為辦公室零用金；徐擔任台灣勁宜蘭發展協會代表人，二○一八、二○一九年領出一一○萬元繳保險費、電費等私人開銷。

檢方批，陳歐珀身為立委多年，本應努力貫徹值得國民信賴的政治倫理，卻為牟不法利益，收賄及詐領助理費共八七四萬元「敗壞官箴」，以「收受政治獻金」置辯卸責。

檢方認定，陳歐珀向洪英正收賄求處八年、向租賃業者收賄求處七年二月、詐領助理費求處七年六月，洗錢各求處一年、六月，五罪共求處廿四年二月；貪汙財產來源不明及公益侵占部分，難認帳戶存款增加與薪資收入顯不相當，不起訴。

徐慧諭涉共同貪汙詐領助理費、公益侵占罪，分別求處七年二月、一年六月，共八年八月；洪文宗涉貪汙收受不正利益罪，求處七年；洪英正及王世璋等四名業者涉貪汙對公務員職務上之行為行賄等罪；聯興葉姓、王姓會計涉商業會計法登載不實會計憑證罪；六名助理坦承詐領助理費，但無犯罪所得，建請緩刑；陳歐珀姊姊等三人不起訴。