疑不懂照顧 男嬰傷重不治 新手爸媽起訴

桃園簡姓男嬰前年8月滿周歲時，因身體不適由父母送醫，傷重不治，醫院發現男嬰臉色蒼白，全身多處新舊傷、顱內3處出血懷疑受虐，通知桃園市家防中心介入。簡姓夫妻否認虐嬰，社工評估疑似不懂照顧所致，桃園地檢署偵結後，依對幼童施以凌虐罪嫌起訴簡姓夫妻。

起訴書指出，簡姓夫妻2022年8月間喜獲麟兒，夫妻自行照顧，次年8月男嬰滿周歲後，遭連續以拍打臉部、身體及其他不詳方式傷害、凌虐，男嬰同年8月25日下午2時，因臉色蒼白、手腳發生異狀、且手指有傷口流血，就近送往聖保祿醫院急診，醫護發現寶寶身上有多處新舊傷。

男嬰後來轉送林口長庚醫院手術，院方診斷發現，寶寶頭部有3處顱內出血點，包含硬腦膜下出血，臉部、四肢及軀幹多處瘀挫傷、營養不良等，院方通報桃園家庭暴力暨性侵害防治中心。

家防中心社工詢問男嬰父母，這對新手爸媽堅稱沒有虐子，調查過程中自始至終未承認有虐兒行為。