柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今勘驗台北市前副市長彭振聲偵查光碟，從早晨到日落。柯庭末轉向旁聽席號召「請轉告賴清德，我絕不投降！」，檢方表示，柯從來不面對法律問題，但「誰執政犯法都要坐牢」。
今天庭期由受命法官許芳瑜獨任審理，對當事人不斷砲火四濺，數度喝斥維持法庭序，還是給予檢辯充分陳述的權利，包含柯文哲。
柯文哲曾於在押戒護途中抱怨前副市長林欽榮「他是民進黨硬塞給我的」，柯今表示，最近看了林欽榮的筆錄，發現林是關鍵人士，林欽榮提出訴訟中案不可接受陳情、不可做都市計畫變更，結果被前都發局長黃景茂的律師打臉。
柯說，林欽榮任內也受理台北市議員應曉薇陳情案、研議案，案子甚至進都委會審議，而林欽榮作證卻說，案子由監察院糾正後才被動處理「他又再次說謊」；2018年1月已公告京華城案容積率560%，林欽榮之後還接受應的陳情「在法庭鏟作了偽證」。
柯說，此外，林欽榮說不可以都計法申請容獎，但都發局公務員都說可以，他一直在思考檢察官林俊言怎敢起訴他？「原來是聽了林欽榮的話」。
柯文哲表示，10年後大家都還活著，10年後再來檢驗，並轉向旁聽席說「不管賴清德派誰來傳話，我絕對不會投降、絕對不會投降」、「傳話出去告訴賴清德，我絕對不會投降！」
檢察官廖彥鈞表示，偵查檢察官告知彭振聲貪汙罪可求輕刑，是行使合法權限，何況，彭策略的改變是與律師交換意見的結果；貪汙罪法律給予許多寬典，柯的辯護人硬說偵查檢察官與彭振私下交換利益，卻沒提出具體證據。
主任檢察官林俊廷說，柯在法庭上的政治語言，檢察官很難全面回應，只能就法律說明；林俊言去年9月3日、4日偵訊彭振聲時，是扣到柯的隨身碟，但隨身碟的事被迴避掉，今年4月1日開庭時，律師黃品淞說彭會認罪，是出於真摯、律師李岳洋也說，彭承認「以都市計畫案包裝都市更新案」。
檢察官姜長志說，京華城案被告的辯護人都在幫彭振聲否認犯罪，但彭迄今沒否認犯罪，彭爭取法律寬典是其權利，但辯護人為解救自己的當事人，卻剝奪彭的認罪寬典，對彭而言未免太不厚道。
姜長志說，柯文哲要為自己答辯不會有問題，但最不該的是一再消費彭振聲妻子謝夏蕎的不幸事件。姜說，謝夏蕎的偵訊有1次是他做的，謝女士是善良、願意配合辦案的女性「這跟某些人被問到『小沈1500』永遠不回答不同」，姜加強口吻說「不管誰執政，犯罪就要去坐牢」。
姜長志論述時，柯的律師蕭奕弘說「與勘驗無關吧？」姜立刻回應「柯文哲說的也與勘驗無關啊！」此時，威京集團主席沈慶京的律師廖威智、徐履冰先後接話指控「有沒有罪不是由檢察官來認定」姜再回嘴「我說誰執政犯罪都要坐牢哪裡說錯？」檢、辯爭執不休，柯文哲見姜長志高分貝反駁辯護人，突冒一句「好啦，算你厲害！」
