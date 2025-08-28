晚間到學校操場運動背包不翼而飛 幸有監視錄影抓到慣竊判處4月

彰化縣大多數學校放學後開放運動場給校外人士使用，何姓男子今年3月晚間到國立彰化師範大學操場司令台拿走一個背包，被偷的學生事後報警。彰化地方法院審結，依犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑4月。可上訴，

判決書表示，何男先前犯有詐欺、竊盜、搶奪等案件，經法院判決分處有期徒刑4月、5月、2年2月，最後在去年11月間執行完畢。今年3月間晚間8點，何男到彰化師大進德校區操場，看見司令台階梯有一個深藍色後背包，竊取後逃逸。在操場運動結束的林姓男大生發現背包不翼而飛而報警。

林姓男大生告訴警方，他的後背包裡裝有個人證件、現金2千元、眼鏡盒、鑰匙、摺疊傘、隨身碟、運動帽、不鏽鋼水壺和防風防雨外套等物件。警方調閱錄影監視畫面循線逮捕何男，何男坦承犯行，被依竊盜罪嫌移送偵辦。