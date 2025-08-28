快訊

晚間到學校操場運動背包不翼而飛 幸有監視錄影抓到慣竊判處4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣大多數學校放學後開放運動場給校外人士使用，何姓男子今年3月晚間到國立彰化師範大學操場司令台拿走一個背包，被偷的學生事後報警。彰化地方法院審結，依犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑4月。可上訴，

判決書表示，何男先前犯有詐欺、竊盜、搶奪等案件，經法院判決分處有期徒刑4月、5月、2年2月，最後在去年11月間執行完畢。今年3月間晚間8點，何男到彰化師大進德校區操場，看見司令台階梯有一個深藍色後背包，竊取後逃逸。在操場運動結束的林姓男大生發現背包不翼而飛而報警。

林姓男大生告訴警方，他的後背包裡裝有個人證件、現金2千元、眼鏡盒、鑰匙、摺疊傘、隨身碟、運動帽、不鏽鋼水壺和防風防雨外套等物件。警方調閱錄影監視畫面循線逮捕何男，何男坦承犯行，被依竊盜罪嫌移送偵辦。

彰化地院認為，何男多次因竊盜案件 被科刑且執行完畢，仍未能記取教訓而再犯竊盜罪，地院考量他屢屢涉犯相同類型的犯罪，如量刑下限再以最低法定刑期未能反應這次犯罪情節，又審酌他竊取別人財物，顯然缺乏應尊重他人財產權的觀念，行為實不可取，且迄今未與林姓學生達成和解並賠償的情形，兼衡他的智識程度、職業、家境等生活狀況，判處徒刑4月，得易科罰金。

何姓男子晚間到學校操場偷背包，被彰化地方法院判處有期徒刑4月。記者簡慧珍／攝影
運動 竊盜 國立彰化師範大學

相關新聞

陳歐珀涉貪收賄逾463萬不認罪 法官裁定今起再押3個月

民進黨前立委陳歐珀涉與助理洪文宗收受聯興國際物董事長洪英正413萬5922元、租車業者50萬元共463萬5922元以立委...

老翁捐9戶上億房產給行天宮...養女提告討回2房 法院這樣說

89歲張姓老翁3年前將位於台北市南港區7戶、信義區2戶、價值逾億元房產贈與給行天宮，但張的養女指控老翁已經精神錯亂，分別...

不滿遭指對弈輸了卻沒捐錢...曹興誠求償4千萬 翁曉玲免賠理由曝光

立法委員翁曉玲於臉書發文指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠提告求償...

柯文哲批「民進黨塞給我的人」作偽證 檢方嗆：誰執政犯法都要坐牢

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，今勘驗台北市前副市長彭振聲偵查光碟，從早晨到日落。柯庭末轉向旁聽席號召「請轉告...

求刑24年2月...陳歐珀辯親友給政治獻金 另涉im.B案仍偵辦中

民進黨籍前立委陳歐珀涉向業者收賄並以立委身分推動修正商港法等法案，台北地檢署痛批「敗壞官箴」向業者收賄463萬餘元，詐領...

