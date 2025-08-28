不肯分手...恐怖情人騎機車又持刀要傷害女友 被判拘役120日

彰化縣蘇姓男子與陳姓女友2023年分手，要求復合不成，今年5間蘇男約陳女及陳母談判，卻騎機車作勢衝撞，7月間持水果刀直闖陳女的房間，被陳父制止。彰化地方法院審結，依犯恐嚇危害安全罪累犯，應執行拘役120日，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，30多歲蘇男與陳姓前女友，屬於家庭暴力防治法訂定之曾有親密關係伴侶，兩人分手後，蘇男常找陳女，經常為感情問題發生口角，今年5月間蘇男與陳女在電話中爭吵後，揚言要傷害陳女的祖母，即騎機車到陳女住處，約她們母女二到外出談判，蘇男竟騎機車作勢衝撞，使陳女心生畏懼。

今年7月間，兩人又為分手之事爭吵，蘇男揚言要殺害陳女，晚間駕車到陳女住處，等到凌晨見陳女住處沒鎖門，即步上二樓陳女的房間外敲門，陳女急電父親求救，陳父報警並立即下樓壓制蘇男，等警到場逮捕他。