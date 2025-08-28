陸軍中尉排長財務不佳洩400人個資 一審判6個月

陸軍潘姓中尉排長服役期間，因財務狀況不佳找上「錢像米」進行債務整合，且提供約400名軍人及親屬資料給對方，台南地方法院今天以違反個資法判刑6個月。全案可上訴。

台南地院今天判決，陸軍潘姓中尉排長違反個人資料保護法等案件，犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，處有期徒刑6個月，扣案手機1支沒收。

台南地院指出，潘姓中尉排長（案發後退伍）民國113年3月因財務狀況不佳，透過LINE找上暱稱「錢像米」進行債務整合，「錢像米」得知是職業軍人，請求提供軍中同袍電話號碼，以拓展客源。

潘姓中尉排長為求債務整合順利及調降手續費，同年3月21日在營區內利用代理後勤官職務，取得部隊緊急召回名冊電子檔加以編輯，留存軍人及親屬約400人住家電話及手機號碼（記載住家電話、手機號碼而無姓名、地址）個人資料後，印成紙本及翻拍照片，3月27日晚間以LINE傳送給「錢像米」。

全案經憲兵指揮部台南憲兵隊移送台南地檢署偵查起訴；潘姓中尉排長坦承犯行，但未與被害人達成和解或調解，因此台南地院判刑6個月。