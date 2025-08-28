超思案偵查終結「檢認定無不法」 陳吉仲：還我個人清白與同仁公道

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案長達2年，今依詐欺取財等罪起訴認定超思公司負責人秦語喬、女兒吳諭非、畜產會前專員吳俊達，而農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢等5人被告發瀆職與圖利罪嫌，檢方認定無不法而簽結。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案長達2年，今依詐欺取財等罪起訴認定超思公司負責人秦語喬、女兒吳諭非、畜產會前專員吳俊達，而農業部前部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢等5人被告發瀆職與圖利罪嫌，檢方認定無不法而簽結。陳吉仲稍早於臉書表示，此案簽結結果還了個人清白，也給同仁和協助專案進口的夥伴公道。

陳吉仲表示，執行專案進口雞蛋政策是為了照顧農民、為了確保消費者的權益。針對此案簽結的結果，不只還我個人清白，更是給認真盡責的同仁們和協助專案進口的夥伴們一個公道，大家堅持專業，達成政策目標。

陳吉仲指出，回顧2023年初，全世界H5N1禽流感嚴重，造成美國、日本等國家都出現雞蛋產量不足、價格上漲的狀況。國內也因禽流感等因素造成雞蛋產量不足，導致蛋價上漲和黑市價格猖狂。因為有雞蛋的專案進口，黑市價格才能瞬間消弭，我們也沒有調降30%的關稅，避免傷害蛋農生計，也確保消費者吃得到合理價格的雞蛋，整體政策效益遠高於成本。

陳吉仲表示，執行專案進口雞蛋政策過程有非常多部會的協助，才能讓許多國家例如泰國、巴西、土耳其和菲律賓等國家出口雞蛋到台灣，農業部和畜產會同仁不眠不休，從白天到夜晚、不分假日，只希望用最快的時間讓雞蛋進口，滿足消費者糧食需求，而我們做到了。

陳吉仲強調，農業部門長期以來受到許多假消息的攻擊，尤其在專案進口雞蛋這個期間，許多非專業、排山倒海而來的假消息攻擊，甚至還有對岸的認知作戰，自己在農業部將近7年半的時間，農業部門就面對許多非專業的攻擊，但仍然堅持照顧農民，「我從不後悔走這趟路，即使再發生一次，我們還是會堅持捍衛農民和消費者的政策。」

