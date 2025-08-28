快訊

陳歐珀認詐助理費411萬 否認收463萬「喬」法案辯稱「為民服務」

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀涉與助理洪文宗收受聯興國際物董事長洪英正413萬5922元、租車業者50萬元共463萬5922元以立委職權「喬」法案，並詐領助理費411萬2170元羈押禁見，今依貪汙等罪起訴、移審；台北地院開羈押庭，陳不認收賄罪，承認詐領助理費。

陳歐珀說，洪文宗不是他的助理，只是未收費的諮詢顧問，洪英正給洪文宗每月5萬元，他是好幾個月後才知道，洪英正、洪文宗2人本就熟悉，給洪文宗勞務費他未反對，自己沒有分到任何1塊錢。

檢方指控，陳歐珀收取洪英正賄賂協助辦理「撤銷高雄碼頭公開招募案」、「降低港區土地及超收退職金案」、「疫情紓困方案」、「商港法修正案」，陳歐珀全部否認犯罪。

陳歐珀說，高雄碼頭是政府違背港口民營化的承諾，當時有許多委員反對，與商港的發展有衝突，至於降低港都退職金案，則也大家討論多年，接過許多陳情案，修法的立意良善，法案審查過程也很嚴謹。

陳歐珀辯稱，疫情紓困對交通旅遊業、觀光餐飲業衝擊更大，立法時，因漏掉商港部分，業者透過他反應，交通部就做修正；陳說，商港法修正案爭執過2、3年，會提案是因外國船隻撞到我民營設施無法獲賠，才提出比照外國的進步法案，並非針對個別公司，洪英正的公司事件發生在2018年、民事也賠償完畢，否收錢辦事。

檢方指控，陳歐珀以許仁圖的星展銀行帳戶收賄。陳辯稱，許是民進黨大老，因洪英正想照顧許，才給許錢給到2013年，且許建議政治人物需用錢，可用許帳戶處理，有關陳宗邦、林吉祥、王根泰給現金時，皆存進許的帳戶。

此外，檢方指控陳歐珀在立委研究室收取租車品保協會理事長蕭明仁共4人賄賂50萬元，在立院交通委員會說項。

陳歐珀辯說，這4人中只認識蕭明仁，會介入Uber管理規則事務，是因Uber衍生的紛爭造成政府困擾，他一直站在民眾的立場，接受陳情、 召開會議他都只是平台，沒有追蹤案子，更沒有在研究室裡收錢。

陳歐珀辯稱，關於被控詐領助理費一案，他本月12日檢察官提訊時已經認罪，他身為立委願負法律責任、願意承擔；陳歐珀告訴法官，願意承認檢方指控的詐領公有財物罪、使公務員登載不實罪2項罪名。

台北地檢署偵查認定，陳歐珀涉貪汙收賄413萬5922元、50萬元，詐助理費411萬2170元，合計874萬8092元，分別求處8年、7年2月、7年6月，洗錢部分量處1年、6月，5罪共計求處有期徒刑24年2月。

民進黨籍前立委陳歐珀涉收受聯興國際物流公司賄賂，利用貪汙立委職權推動商港法修法，日前遭羈押禁見，今移審法院。記者曾原信／攝影
民進黨籍前立委陳歐珀涉收受聯興國際物流公司賄賂，利用貪汙立委職權推動商港法修法，日前遭羈押禁見，今移審法院。記者曾原信／攝影

