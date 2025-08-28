老翁捐9戶上億房產給行天宮...養女提告討回2房 法院這樣說

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

89歲張姓老翁3年前將位於台北市南港區7戶、信義區2戶、價值逾億元房產贈與給行天宮，但張的養女指控老翁已經精神錯亂，分別於台北、士林地方法院提民事訴訟請求塗銷不動產所有權移轉登記，台北地方法院日前判決行天宮應將信義區2戶房產移轉登記塗銷，返還房產，可上訴。

張姓老翁因心智缺陷等2023年已被士林地院裁定受監護宣告，由養女擔任監護人。養女主張，張2022年受精神精神疾患所苦，到處走訪宮廟訴求恐遭他人侵害，時常語無倫次、答非所問，已精神混亂而無辨別事務的能力。

養女認為，未料張接觸行天宮後，卻於2022年11月30日簽立捐贈契約書並經公證，將台北市南港區7戶、信義區2戶房屋全數贈與行天宮。其中，信義區2戶房產是2023年1月13日送件辦理過戶，現已是行天宮所有。

養女主張，然而，張因心智缺陷、嚴重精神障礙，導致無法為法律行為，因此雙方贈與契約、移轉登記無效，提告請求塗銷所有權移轉登記。

行天宮認為，張是主動接洽表明願意捐贈名下不動產，當時贈與時意識清楚且精神狀況良好，並沒有無辨識能力或精神錯亂，且行天宮也沒有詐欺張，且不動產移轉是張本人同意並提供身分證影本、印鑑證明及印鑑章等，交付行天宮及地政士辦理移轉登記，並無以書面委任辦理移轉登記，請求駁回訴訟。

台北地院認為，根據醫院診斷證明書、用藥紀錄、精神鑑定報告書等，確定張罹患妄想型思覺失調症、輕度失智症，張因心智缺陷、嚴重精神障礙，導致大多時候不能清楚辨識意思表示，不具管理財產的能力，張也符合監護宣告資格，認定張捐贈當下現實理解與判斷能力已有障礙。

法院根據證人說法，認為張2022年7月間的病徵已有妄想、懷疑被害、邏輯思考鬆散、不具法律辨別能力，認為養女主張有理由，因此信義區2戶房產的贈與，因張的精神疾患、精神錯亂而無效，判決行天宮應塗銷不動產移轉登記，張仍是房產的所有權人。

台北市行天宮受贈上億房產。圖／聯合報系資料照片

